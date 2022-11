Temptation Island, Nicola Panico papà bis: l’annuncio a sorpresa

Congratulazioni all’ex volto noto di Temptation Island Nicola Panico e alla compagna Francesca Parenti, che nelle scorse ore hanno rivelato ai loro follower una lieta notizia: la coppia è infatti attualmente in attesa del secondo figlio. L’annuncio è arrivato questo pomeriggio, con un’Instagram Stories decisamente a sorpresa con la quale Panico ha voluto vuotare il sacco una volta e per tutte con i suoi seguaci online.

“Quasi mio figlio, quasi mia moglie. Sì, mia moglie è quasi di nuovo mamma” ha scritto entusiasta Nicola Panico, condividendo con i suoi follower una foto della donna evidentemente in dolce attesa, con indosso un vestito nero molto attillato che le metteva in evidenza il pancione. Una volta svelato il segreto l’ex volto di Tempation Island ha quindi pubblicato un’adorabile Instagram Stories dove si può vedere il primogenito della coppia, il piccolo Salvatore, che accarezza e morde teneramente il ventre della mamma. Qui sotto il primo dei due scatti pubblicati online dalla coppia.

Nicola Panico e Francesca Parenti: quando è nato il loro primo figlio

L’ex volto di Temptation Island, calciatore e ex fidanzato di Sara Affi Fella, è diventato genitore per la prima volta in assoluto appena 9 mesi fa. A febbraio di quest’anno (per la precisione il 5 febbraio) Francesca Parenti ha dato alla luce Salvatore, che quindi deve ancora compiere un anno ma già sta per diventare “il fratellone”.

Per dare l’annuncio del parto di Francesca, Panico aveva condiviso via social la foto di una lavagnetta con sopra delle statuette che raffiguravano i membri della famiglia: la Parenti, Panico e il nuovo arrivato subito sotto un palloncino azzurro. “Il principe è nato”: con queste parole Panico aveva confermato la nascita del bambino, uscito dalla pancia della madre alle ore 22:22.

Con Francesca (che è lontana dal mondo dello spettacolo) Nicola Panico sta insieme dal 2019. I due si sono conosciuti in un locale di Napoli subito dopo la fine della tanto tormentata e discussa storia d’amore del calciatore con Sara Affi Fella. Contrariamente a quest’ultima, Nicola Panico si è preso reso conto che Francesca era davvero la donna della sua vita: i due hanno deciso di sposarsi lo scorso 22 dicembre 2021, dopo appena un anno di relazione. E ora stanno persino per diventare “genitori bis”! Auguri!