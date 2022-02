Temptation Island, Nicola Panico è papà: sesso, nome e chi è la mamma

Nicola Panico, ex fidanzato dell’ex tronista Sara Affi Fella, è diventato papà per la prima volta. Il calciatore napoletano, classe 1983, si è sposato lo scorso dicembre 2021 con la compagna Francesca Parenti. Ecco tutti i dettagli noti sul lieto evento, tra cui il sesso e il nome scelto dai due neogenitori per il loro primogenito.

La compagna di Nicola Panico ha partorito. L’annuncio della nascita del suo primo figlio è stato dato dal calciatore stesso attraverso una storia Instagram pubblicata nella serata di ieri, 5 febbraio 2022. L’immagine ritrae una lavagnetta con sopra alcune statuette che raffigurano i membri della famiglia: la Parenti, Panico e il nuovo arrivato sotto un palloncino azzurro. Il bambino, un maschietto il cui nome è Salvatore, è nato proprio ieri, alle ore 22:22. “Il principe è nato”, ha scritto con orgoglio il 38enne.

Panico e la Parenti, originaria della Sicilia e non appartenente al mondo dello spettacolo, stanno insieme dal 2019. I due, che si sono conosciuti in un locale di Napoli, si sono legati dopo la fine della tormentata storia d’amore del calciatore con Sara Affi Fella. Questi ultimi sono stati protagonisti indimenticabili di un vero e proprio scandalo, in quanto hanno mentito sullo status della loro relazione dopo aver partecipato alla quinta edizione di Temptation Island. I due, dopo che la Affi Fella è approdata a Uomini e Donne in qualità di tronista, hanno confessato di non essersi lasciati davvero, scatenando un putiferio. I protagonisti di questa bufera mediatica, dopo aver rotto per davvero, sembrano ora aver voltato pagina, formando ognuno una propria famiglia. La Affi Fella si è legata ad un altro calciatore, Francesco Fedato, da cui nel 2020 ha avuto il suo primo figlio, Tommaso.

Panico ha invece coronato il suo sogno d’amore con la compagna proprio poco più di un mese fa. La coppia ha detto “sì” lo scorso 22 dicembre 2021, al termine di un anno magico per la coppia. Il calciatore attualmente in forza all’Isernia e la Parenti hanno annunciato di aspettare un bambino lo scorso agosto. Un mese dopo, poi, è arrivata la romantica proposta di matrimonio di Panico, che si è inginocchiato davanti alla fidanzata che ha subito detto “sì”.