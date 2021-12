Temptation Island, ex Sara Affi Fella si è sposato: foto e chi è la moglie

Nicola Panico, ex fidanzato della tronista Sara Affi Fella, con la quale è stato al centro del celebre scandalo che ha sconvolto “Uomini e Donne” nel 2018, è convolato a nozze con l’attuale compagna, che al momento è incinta. Ecco tutti i dettagli sulla cerimonia e sulla storia della coppia che ha coronato il proprio sogno d’amore.

Nicola Panico ha sposato oggi, 22 dicembre 2021, la compagna Francesca Parenti. Le prime foto della cerimonia, celebrata in comune, sono state diffuse dallo stesso calciatore sul suo profilo Instagram. In queste si vede il momento dello scambio degli anelli tra i due. Il calciatore 38enne ha indossato per l’occasione un classico abito nero, mentre la neo sposa non era vestita di bianco: la Parenti ha optato per uno scintillante vestito di colore rosa, abbinato a una cintura nera in vita. Nelle immagini fa ovviamente capolino il pancione della ragazza, che dovrebbe partorire fra circa un mese. Il loro primogenito, un maschietto, si chiamerà Salvatore.

La futura mamma, lontana dal mondo dello spettacolo, è siciliana ed è legata a Panico da poco più di due anni. La gravidanza è stata annunciata la scorsa estate dalla coppia. Un mese dopo è arrivata la proposta di matrimonio durante i festeggiamenti per le nozze di alcuni amici. In quest’occasione Panico si è inginocchiato con un anello davanti alla compagna, che ha prontamente detto “sì”.

Nicola Panico e Sara Affi Fella dopo lo scandalo

Panico è celebre al grande pubblico per la bufera mediatica che si è abbattuta su di lui e l’ex compagna Sara Affi Fella. I due hanno imbrogliato il pubblico dicendo di essersi lasciati durante la loro partecipazione alla quinta edizione di “Temptation Island”. Così la Affi Fella poco dopo è diventata tronista di “Uomini e Donne”. Ma mentre quest’ultima era corteggiata da Luigi Mastroianni, Panico ha ammesso che in realtà lui e la ragazza non si erano mai detti addio, violando così di fatto le regole del dating show.

La 25enne campana, che è stata costretta a scusarsi con i telespettatori, poco dopo si è messa alle spalle la vicenda. Dal marzo 2019 è legata al calciatore Francesco Fedato dal quale, nel 2020, ha avuto il piccolo Tommaso. Sia Panico che la Affi Fella sono quindi andati avanti con le loro vite, costruendosi una propria famiglia. Non resta quindi che fare gli auguri ai neo sposi in attesa dell’imminente nascita del loro primogenito.