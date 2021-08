Temptation Island, Nicola, ex di Sara Affi Fella, diventerà papà: annuncio

Nicola Panico, che in tv è diventato popolare per aver partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzata Sara Affi Fella (poi diventata tronista di Uomini e Donne), diventerà papà. L’indiscrezione, circolata nei giorni scorsi, ha trovato conferma nello stesso calciatore che su Instagram è uscito allo scoperto pubblicando il video dell’ecografia sostenuta dalla sua compagna. Oggi il giocatore è legato sentimentalmente a Francesca Parenti.

Come accennato, di recente, le voci che volevano Panico e la fidanzata in dolce attesa si sono rincorse più volte per via di alcuni indizi seminati dalla coppia sui social. Fino a poche ore fa, però, non c’era stata alcuna conferma che ora è giunta. Nicola sarà presto genitore, traguardo che la sua ex fidanzata ha già tagliato.

Il calciatore ha detto che la notizia della gravidanza di Francesca è stata l’emozione più grande che abbia mai provato. Al settimo cielo anche la donna, che non vede l’ora di accogliere il bebè.

Temptation Island, cosa è accaduto a Nicola Panico e Sara Affi Fella dopo il reality

I due sono stati protagonisti di uno scandalo televisivo dopo la partecipazione a Temptation Island. Sara fu scelta come tronista a Uomini e Donne, in quanto assicurò di essere single e che la storia con Nicola fosse finita. In realtà, conclusa la sua esperienza nel dating show, in cui scelse Luigi Mastroianni (storia che naufragò alla velocità della luce), si venne a sapere che con Panico non aveva mai troncato. Anzi, i due erano complici, si vedevano di nascosto e sfruttarono la trasmissione di Maria De Filippi per acquisire ulteriore notorietà.

Quando scoppiò la bomba mediatica, Sara fu travolta da una marea di critiche, tanto che chiuse i suoi profili social per frenare l’ondata di biasimi che le stava piovendo addosso. Con Nicola, alla fine, si lasciò. E quella volta non per finta. Dopodiché lei conobbe il calciatore Francesco Fedato, dal quale ha avuto un frutto d’amore. Panico, invece, si è legato a Francesca con la quale ha deciso di mettere su famiglia. I tempi degli scandali televisivi sono lontani.