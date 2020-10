Sara Affi Fella mostra il corpo dopo il parto: “Mai sentita così bella” FOTO

By

Sara Affi Fella è una mamma orgogliosa e soddisfatta. E senza pudore e dubbi l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di mostrare il suo corpo dopo il parto. Parto avvenuto solo qualche settimana fa: l’Affi Fella ha avuto un figlio, Tommaso, dall’attuale compagno Francesco Fedato. La web influencer non ha avuto paura a mettere in mostra le sue nuove rotondità, frutto di nove lunghi mesi di gestazione. Sara ha ammesso di sentirsi davvero bene nella sua nuova “pelle” e di essere assai felice. L’ex protagonista di Temptation Island ha letteralmente cambiato vita e oggi si sente più bella che mai. Inizialmente era spaventata dal ruolo di madre e da tutte le responsabilità che derivano ma oggi è contenta e serena di tutto il suo percorso. La foto di Sara Affi Fella su Instagram ha fatto il pienone di like e commenti positivi. In tanti, soprattutto le neo mamme, hanno apprezzato una presa di posizione così forte da parte della modella.

Sara Affi Fella su Instagram mostra la pancia dopo il parto: felice e bella

“Grazie davvero a nome di tutte noi mamme che post parto ci sentiamo così diverse e così “non noi”. Siamo bellissime…Abbiamo fatto la cosa più bella del mondo… Abbiamo una forza assurda… Siamo perfette così come siamo… E quel sorriso lì ne è la prova… Grazie davvero…”, ha scritto su Instagram una follower. Solo uno dei tanti commenti entusiastici nei confronti di Sara Affi Fella, che si è mostrata al naturale, cambiata dopo gravidanza e parto ma più felice che mai. Sono lontani dunque i tempi in cui la 24enne nascondeva l’ex fidanzato Nicola Panico e prendeva in giro la redazione di Maria De Filippi. Oggi Sara è cresciuta, ha capito i suoi errori e ha deciso di dare priorità ad altro. Ad esempio alla famiglia: dopo le storie andate male con Nicola e Luigi Mastroianni ha trovato il grande amore con Francesco Fedato, calciatore della Casertana.

Sara Affi Fella è diventata mamma grazie al compagno Francesco Fedato

Sara Affi Fella ha dato alla luce il piccolo Tommaso lo scorso 30 settembre. La storia d’amore con Francesco Fedato (27 anni) è iniziata un anno fa, grazie ad amici in comune. Per amore Sara ha lasciato il Molise e si è trasferita a Caserta, dove il compagno gioca nella squadra locale che attualmente milita nel campionato di Serie C.