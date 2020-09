Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha partorito: primo figlio per l’ex tronista

Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, ha partorito! È nato il primo figlio per l’ex partecipante di Temptation Island e a dare l’annuncio al pubblico ci pensa Francesco Fedato. Diventato da poco padre, il calciatore rivela ai fan che il piccolo è nato oggi. Il suo annuncio viene prontamente ricondiviso dalla stessa Sara. Una notizia molto attesa dal pubblico, visto che la Affi Fella non dava notizie sui social da 16 ore. Questa notte, la Affi Fella ha condiviso una foto che la ritraeva nella Clinica Villa del Sole a Caserta, luogo dove probabilmente ha dato alla luce il suo primo figlio. Il pubblico attendeva, inoltre, con ansia di scoprire il nome che Sara e Francesco avrebbero dato al piccolo. Ebbene, la coppia ha deciso di chiamare il loro primo figlio Tommaso! La stessa Affi Fella aveva rivelato che questo dettaglio sarebbe stato rivelato solo dopo la nascita, lasciando i fan curiosi di scoprirlo. Nessuna foto ancora del bambino, probabilmente nelle prossime ore Sara farà sapere ai fan ulteriori dettagli.

“Benvenuto al mondo Tommaso”, così Francesco Fedato fa sapere al pubblico che Sara Affi Fella ha partorito il loro primo figlio Tommaso. Non si sa, attualmente, nulla sul piccolo, fatta eccezione per il nome e la data di nascita. Non solo, al momento, non si hanno notizie sullo stato di salute dell’ex tronista. I fan sono in attesa, ovviamente, di scoprire tutti i dettagli sul parto e sul piccolo Tommaso. Nel corso della sua gravidanza, Sara ha cercato sempre di tenere aggiornati i suoi fan su Instagram. In quest’ultimo periodo non ha rilasciato particolari dichiarazioni, in quanto molto impegnata con l’arrivo del piccolo. L’ex tronista si è sempre mostrata serena e felice di accogliere il suo primo figlio, insieme al suo attuale compagno Francesco. Quando mancava qualche mese al parto, Sara confessava di non avere paura. Ma, ben presto, lei stessa ha raccontato che in lei si stavano sviluppando determinati timori, quelli di non farcela.

Non resta che attendere il primo messaggio di Sara Affi Fella dopo il parto. Nonostante il suo passato complicato nel programma di Uomini e Donne, l’ex tronista è riuscita a riconquistare una parte del pubblico, parlando con i fan ogni giorno sui social.