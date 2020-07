Uomini e Donne Sara Affi Fella: paura parto e nome bimbo, a chi somiglia

Sara Affi Fella è alla ventottesima settimana di gravidanza e le curiosità sul bimbo che nascerà sono sempre più numerose. Oggi l’ex tronista di Uomini e Donne, un tempo contestatissima per via della presa in giro ai danni dei telespettatori e della trasmissione di Canale 5, ha voluto scambiare quattro chiacchiere con i follower su Instagram parlando di come si sente e raccogliendo varie domande a cui ha risposto a modo suo. Sara si è mostrata felice e radiosa, anche se ovviamente sta vivendo le difficoltà di tutte le donne in gravidanza. Nonostante il parto si stia avvicinando non ha paura perché – ha sottolineato durante la sessione di domande e risposte – non conosce quel tipo di dolore; qualcosa in realtà sta cambiando ma forse dipende dall’ansia.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella e la paura di non riuscire a farcela: lo sfogo

“Sto iniziando a sviluppare – queste le parole della Affi Fella – la paura di non riuscire a farcela”. Paura che dovrà riuscire a tenere a bada, visto che più si avvicinerà al momento più i pensieri aumenteranno. Ad ogni modo in tanti le sono vicino, e a dirlo è proprio lei che ha raccontato di come la sua cerchia di affetti più cari le dia sostegno e forza. Sara crede che sarà una buona mamma – “Ce l’hanno fatta tutte, ce la faremo anche noi!”, ha dichiarato – e ha anche parlato di alcuni problemi, per fortuna niente di grave, dovuti proprio alla gravidanza: sta iniziando ad avere i crampi ai polpacci, soprattutto di notte, e al momento non riesce ancora a trovare una cura che sia davvero efficace (l’assunzione di magnesio sembra non fare ancora il suo effetto).

Sara Affi Fella gravidanza: il nome del figlio e la morfologica, le ultime news

L’ex tronista di Uomini e Donne lanciata da Temptation Island, dove si presentò assieme a Nicola Panico, si è sbottonata anche sul nome del figlio e ha spiegato che inizialmente lei e Francesco Fedato ne avevano in mente uno, poi hanno avuto un ripensamento, infine sono tornati all’idea di partenza. Oltre a questo, nient’altro: “Lo diremo alla nascita, vogliamo tenercelo un po’ per noi. Sarà un nome normale, niente di particolare”. Sara ha anche raccontato che la morfologica ha svelato a chi somiglia il piccolo: secondo lei è identico a Fedato, anche se lui pensa somigli molto a lei dopo aver visto l’ultima ecografia. Infine qualche parola sul comportamento del bambino che sembra essere un “terremoto” perché si muove di continuo: “Mi hanno detto che quando si muove è indice di benessere, quando non lo sento mi viene l’ansia”. Non ci resta che fare un in bocca al lupo all’ex di Uomini e Donne per le prossime settimane che la separano da questo primo attesissimo figlio!