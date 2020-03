Sara Affi Fella incinta, l’ex tronista: “Gravidanza difficile”

L’ex protagonista di Uomini e Donne in dolce attesa: l’annuncio sui social

Sara Affi Fella è incinta del suo attuale compagno Francesco Fedato, il calciatore con il quale ha ritrovato la serenità dopo il famoso scandalo che la travolse ai tempi del trono di Uomini e Donne. Sara ha spiegato che la gravidanza non sarebbe semplice e per tali motivi di salute si è avvicinata geograficamente alla famiglia. La bella molisana ha attraversato un periodo molto duro, ma la felicità è tornata grazie all’amore per Francesco, calciatore del Gozzano, squadra di serie C. Vediamo nel dettaglio gli ultimi sviluppi.

Sara è incinta: dopo i rumors dei giorni scorsi, l’ex tronista conferma

“È una gravidanza ahimé non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato”, ha dichiarato la Affi Fella. Sull’ipotesi matrimonio ha aggiunto: “Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco”.

La modella di Venafro non parteciperà all’Isola dei Famosi

Sara non partirà per partecipare alla prossima edizione del reality. L’ex tronista ha ammesso di esser stata contattata per avanzare un eventuale proposta alla produzione del reality ma la gravidanza, dato che si tratta di un reality show che vede i concorrenti vivere in condizioni estreme, le ha impedito di abbracciare il progetto: “Mi aveva chiamato un ragazzo dicendo di essere un agente e mi aveva chiesto se poteva propormi, ma io ho detto no. Questo non significa partecipare a un programma o avere un contratto in mano. Significa semplicemente che volevano propormi, tutto qui. Ma ho rifiutato perchè se Dio vuole la mia isola felice la vivrò tra sei mesi, quando nascerà mio figlio“.