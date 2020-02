Temptation Island, Sara Affi Fella e Selvaggia: pace, parla l’ex tronista

Temptation Island, Sara Affi Fella e Selvaggia Roma: l’ascia di guerra è seppellita, parla l’ex tronista

Deposta definitivamente l’ascia di guerra: Sara Affi Fella e Selvaggia Roma, che parteciparono a un’esilarante edizione di Temptation Island (la prima al fianco di Nicola Panico, la seconda a quello di Francesco Chiofalo), dopo parecchi attriti sono tornate in ottimi rapporti. A parlare della questione è stata l’ex tronista di Uomini e Donne che, attraverso una Stories su Instagram, ha spiegato che dopo le turbolenze del passato è scoppiata la pace. Non è accaduto nulla di particolare. Una telefonata, un chiarimento e l’armonia è stata ripristinata.

Temptation, Sara: “Ci può stare che le persone a volte abbiano delle incomprensioni”

“Ci siamo scritte e ci siamo chiarite e ci siamo scambiate di nuovo il numero. Ci può stare che le persone a volte abbiano delle incomprensioni. L’importante è dirsi le cose”. Così Sara Affi Fella ai fan che le chiedevano del legame recuperato con la Roma. E pensare che l’ex di Chiofalo così tuonava dopo che divampò il Sara Affi Fella Gate a Uomini e Donne: “Io lo sapevo che era così, subito dopo Temptation Island. Una persona che finge in questo modo, credo che non ci sia nulla da dire. Ma solo che forse persone così dovrebbero non avere più parola.” Mai più azzeccato in questo caso il detto: ‘Tutto bene quel che finisce bene’.

Sara e Nicola, Panico al vetriolo

A proposito di Temptation Island e di ex concorrenti, nei giorni scorsi Sara è stata criticata pesantemente da Nicola Panico. “Cancellerei quasi tutto quello che è successo negli ultimi anni. Non ne voglio nemmeno parlare più, voglio parlare solo del mio futuro, mi aspetto che sia meraviglioso. Mi aspetto anche di ricadere, ma sicuramente riuscirò a rialzarmi”: queste le parole di Sara che hanno mandato su tutte le furie l’ex che è intervenuto su Instagram: “Sono ormai anni che ne parli solo tu, che cerchi di infangare chiunque per cercare di pulirti la coscienza. Così come hai fatto con la redazione di Uomini e Donne (GENTE ONESTA)! Ormai alla gente non interessa più, ti fai domande e risposte da sola, sperando in un articolo in più!”.