Sara Affi Fella incinta, Nicola Panico rompe il silenzio: cosa ne pensa

Sara Affi Fella incinta, Nicola Panico rompe il silenzio. Parla il calciatore: ecco cosa ne pensa della gravidanza dell’ex fidanzata

Nicola Panico rompe il silenzio e parla della gravidanza dell’ex fidanzata Sara Affi Fella che, dopo lo scandalo a Uomini e Donne (scandalo in cui fu coinvolto anche Panico, che la frequentava nonostante fosse corteggiata sul trono), ha ritrovato l’amore lontana dalle telecamere, tra le braccia di Francesco Fedato (professione calciatore, proprio come Nicola). La giovane di Venafro è al quinto mese di dolce attesa ed è al settimo cielo. Da quando ha diffuso la lieta notizia del bebè in arrivo, tanti fan si sono precipitati sui profili social di Panico per chiedere cosa ne pensasse. Fino a poche ore fa, lo sportivo ha sempre preferito dribblare le domande dei ‘seguaci’, standosene zitto. Ora invece ha deciso di rispondere.

Sara in dolce attesa? Nicola Panico: “Sono sempre contento quando una persona aspetta un bambino”

Dunque? Cosa pensa Nicola della gravidanza di Sara? “Sono sempre contento quando una persona aspetta un bambino. Ma ho altro a cui pensare”, la risposta di Panico a una fan di Instagram. Pare che il calciatore abbia definitivamente voltato pagina e non voglia più avere nulla a che fare con l’ex compagna. D’altro canto, quel “sempre contento” spegne qualsivoglia polemica sul nascere. Insomma, dalla serie: ognuno per i fatti suoi e buone cose.

Nicola e Sara dopo Uomini e Donne: lei felice con Francesco, lui con Francesca

Dopo l’Affi Fella Gate a Uomini e Donne, le strade di Nicola e Sara si sono divise. E, curiosa coincidenza, entrambi hanno ritrovato sentimenti e amore a fianco di Francesco e Francesca, rispettivamente i loro nuovi fidanzati. Fedato, compagno dell’ex tronista, è un calciatore professionista, mentre la fidanzata di Panico è una donna lontana dal mondo dello spettacolo. A proposito, proprio in questi giorni la coppia ha festeggiato un anno di vita insieme. Auguri!