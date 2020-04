Sara Affi Fella sfoggia il pancione: Simona Ventura le scrive

Sara Affi Fella sfoggia il pancione (foto): Simona Ventura le scrive

Sara Affi Fella, dopo le burrasche sentimentali di Temptation Island (all’epoca stava insieme a Nicola Panico) e di Uomini e Donne (le sue bugie ai tempi del trono innescarono una bufera attorno allo show), è tornata a essere serena e felice. Merito anche di Francesco Fedato, il calciatore con cui ha allacciato una relazione e con cui aspetta un bebè. E a proposito di bebè, oggi Sara ha sfoggiato il suo pancione su Instagram. “Quattro mesi di puro amore. Ti aspettiamo”, ha scritto al fianco dell’istantanea. Tra i tanti utenti che hanno commentato il post è spuntata anche Simona Ventura che ha conosciuto la giovane di Venafro nel 2015, a Miss Italia.

Gli auguri di Simona Ventura a Sara Affi Fella

Sara è stata la concorrente “curvy” di Miss Italia 2014, poi ha affiancato Simona Ventura nell’edizione 2015. E la Tigre di Chivasso non si è scordata dell’ex tronista. Infatti, sotto al post del pancione è intervenuta con un bel cuore rosso, facendo gli auguri alla futura mamma. Oltre a SuperSimo, è spuntato Fedato con un tanto stringato quanto significativo “Amore Mio”.

Sara Affi Fella e Francesco: “Non faremo vedere sui social il neonato. La gente è str…z e cattiva”

Mostrare il pancione sui social sì, mostrare il bebè appena sarà nato no. Questa la decisione di Sara e Francesco. A renderlo noto è stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne. “Assolutamente no, soprattutto quando è piccolino. Non lo faremo vedere, la gente è st..a e cattiva. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò”. Così Affi Fella qualche giorno fa su Instagram, rispondendo alla curiosità di alcuni fan. La scelta è pienamente condivisa dal fidanzato. “Francesco non vuole!”, ha spiegato sempre Sara via social.