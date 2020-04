Uomini e Donne, Sara Affi Fella si confessa tra quarantena e gravidanza: i kg presi, come sta dopo le nausee e la scelta relativa ai social (“Non mostreremo il bebè, ecco perché”)

Come sta Sara Affi Fella? L’ex tronista di Uomini e Donne, assai discussa durante e dopo il suo percorso nel salotto di Maria De Filippi, è in dolce attesa. Nelle scorse ore, attraverso i suoi canali social ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo. Come tutti gli italiani sta rispettando la quarantena. Con lei c’è il compagno, nonché il futuro papà Francesco Fedato. Dopo le turbolenze sentimentali relative allo show di Canale 5, Sara si è presa un periodo di stop, scomparendo dal web. Ha recuperato la sua vita, gli affetti più cari. E ha ritrovato anche l’amore che tra qualche mese sarà suggellato da un bel bebè. A proposito della gravidanza…

Sara ha fatto sapere che durante le prime settimane di gravidanza è stata soggetta a nausee e vomito. Ora sta meglio e tutto procede bene. “Quanti chili ho preso? Quattro! Sono giusta, ma sto molto attenta a quello che mangio. Prima sgarravo di più. Adesso sto molto più attenta”, ha confidato ai propri fan di Instagram. La quarantena la sta passando con il fidanzato. “Francesco è qui con me – ha spiegato – non ho paura perché se mi metto anche paura e ansia è finita. Poi quando esco per i controlli è inevitabile avere un po’ di paura e di ansia, non è come stare dentro casa.”

Uomini e Donne Sara: “Non lo faremo vedere il bebè sul web, la gente è st..a e cattiva”

Sara ha anche reso noto che il figlio, almeno nelle prime fasi di vita, non sarà mostrato al pubblico del web: “Assolutamente no, soprattutto quando è piccolino. Non lo faremo vedere, la gente è st..a e cattiva. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò.” Fedato è d’accordo con lei: “Francesco non vuole!”