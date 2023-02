Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono davvero lasciati? Almeno per questo momento, una risposta certa e definitiva a questa domanda non c’è. Tuttavia, vale la pena evidenziare alcuni indizi piuttosto sospsetti che sembrano parlare piuttosto chiaro.

Nonostante ogni supposizione in mancanza di una conferma ufficiale debba rimanere tale e sia necessario muoversi con i piedi di piombo, è innegabile che dopo tanta passione il loro rispettivo silenzio social sulla questione è quantomai sospetto. Nei giorni scorsi, Today aveva riportato di essere entrato in contatto con alcune fonti anonime vicinissime alla coppia, che avevano parlato senza troppi giri di parole di una crisi insanabile.

Le indiscrezioni delle talpe di Today, ad ogni modo, non avevano fatto riferimento a nessun motivo in particolare, come potrebbero essere dei litigi, o dei tradimenti. Niente. L’unica certezza era per l’appunto che dopo tanti anni di relazione qualcosa fra di loro si fosse rotto. La notizia è arrivata lo scorso 30 gennaio e ad oggi, a più di una settimana di distanza, tutto tace da parte dei due.

Né Manila Nazzaro né Lorenzo Amoruso hanno voluto commentare via social le voci circolate, senza smentire o confermare quanto si dice sul web. Al momento, di comunicati congiunti nelle Instagram Stories (i vip ormai fanno così) non v’è traccia. I due, tra l’altro, sono lontani ormai da tempo. Lorenzo Amoruso continua a vivere nella sua Firenze (un tempo faceva la spola fra la città toscana e Roma, dove vive lei con i due figli avuti dall’ex Francesco Cozza) mentre Manila Nazzaro si sta godendo la frizzante atmosfera di Sanremo in questi concitati giorni di Festival.

Quale sarà la verità? Ai supporter della coppia non resta a questo punto che aspettare delle parole dei due in merito, parole che però latitano ad arrivare, quindi ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

L’esperienza di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso a Temptation Island

La ex Miss Italia era tornata sotto le luci della ribalta alla luce della sua esperienza a Temptation Island con il compagno, con il quale ha voluto verificare la solidità del rapporto. I due erano usciti talmente uniti dal programma che Amoruso aveva regalato alla soubrette un anello di fidanzamento. Le tanto attese nozze, a quanto pare, potrebbero a questo punto essere saltate.