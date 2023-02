Manila Nazzaro non si è persa l’intervista di Wanda Nara a Belve, il fortunato programma di Francesca Fagnani in onda su Rai Due. E quando la soubrette e imprenditrice argentina ha parlato delle presunte corna di Mauro Icardi l’ex Miss Italia non ha potuto fare a meno di condividere su Twitter un commento pungente…

Tutto è partito quando la Fagnani ha chiesto alla sua ospite spiegazioni sul flirt tra l’ex calciatore dell’Inter e la cantante e attrice sud americana China Suarez. Un gossip che ha fatto chiacchierare parecchio un anno fa in Italia e in Argentina.

Wanda Nara è tornata a parlare della vicenda con grande sicurezza, più che mai certa del suo legame con Maurito, dal quale ha avuto le figlie Francesca e Isabella:

“Non credo a nessuno, non so cosa sia successo realmente. In una storia così lunga però non credo che un fatto così piccolo sia rilevante. Io mi sono arrabbiata molto, è normale, ma sono abituata. Mauro è bello e giovane, arrivano in tante. È ovvio che mi disturba ma Mauro ha fatto di tutto per riconquistarmi”

Manila Nazzaro ha prontamente commentato queste dichiarazioni su Twitter: “Vorrei avere un decimo della nonchalance di Wanda nel parlare di corna”. Un commento che lascia intendere un passato turbolento nella vita della speaker radiofonica e conduttrice.

Sembra proprio che anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, come tante altre donne, abbia sofferto per un tradimento. Per molti una chiara frecciata a Lorenzo Amoruso: da settimane si parla di una crisi profonda, anzi di una vera e propria rottura, con Manila Nazzaro. C’è stata forse una mancanza di rispetto tra i due?

Non è escluso che la Nazzaro si riferisse al suo ex marito, l’ex calciatore Francesco Cozza dal quale ha avuto i figli Nicolas e Francesco Pio. In qualche intervista Manila non ha nascosto il tradimento dell’ex compagno:

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. È stata Una botta fortissima. Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Meritavo almeno un po’ di sincerità”

Di sicuro desta parecchi sospetti il silenzio di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. In passato gli ex protagonisti di Temptation Island Vip hanno sempre smentito gossip e maldicenze sulla loro storia d’amore. Ora si sono trincerati dietro un assordante no comment.

Inequivocabile, poi, il gesto di Manila Nazzaro in occasione di San Valentino. Il 14 febbraio ha celebrato sui social network solo tre diverse forme di amore: l’amor proprio, quello sconfinato per i proprio figli e quello derivato dall’amicizia. Un chiaro indizio che sarebbero solo questi gli unici amori presenti nella vita dell’ex gieffina al momento.