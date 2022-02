Maneskin, Damiano David crolla in lacrime a Sanremo: il gesto di Belen

I Maneskin tornano al Festival di Sanremo e conquistano ancora il pubblico. Il successo registrato dalla band italiana ha raggiunto il massimo con il trionfo all’Eurovision 2021, dopo la vittoria ottenuta sul palco dell’Ariston. Ed è proprio dove il resto del mondo li ha conosciuti per la prima volta che Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio stasera hanno regalato un’emozione unica. Innanzitutto, il loro arrivo è stato reso originale da Amadeus. Quest’ultimo ha rivelato che il suo invito è stato immediatamente accettato dalla band.

Ma si è detto comunque disposto ad andare a prenderli in qualsiasi luogo. In diretta, è così partito per raggiungerli e per accompagnarli lui stesso all’interno del teatro dell’Ariston. I Maneskin hanno fatto il ritorno da vere star, senza mai rinunciare alla loro identità. Anche se hanno conquistato il mondo, non dimenticano di certo da dove è partito il grande successo. Nella prima serata di Sanremo 2022, Damiano e i suoi compagni si sono naturalmente esibiti con il brano con cui hanno conquistato la vittoria della scorsa edizione e dell’Eurovision, Zitti e buoni.

La loro esibizione ha colpito nel segno, ancora una volta. Il pubblico presente è apparso soddisfatto e loro stessi hanno dimostrato tutta la felicità di tornare sul famoso palco italiano in mondovisione. La sorpresa è poi arrivata quando si sono esibiti con Caroline, uno dei brani che caratterizza il nuovo album Teatro d’ira – Vol.I. La canzone ha decisamente smosso qualcosa in Damiano David, che a fine performance non ha trattenuto le lacrime.

La sua commozione non è di certo passata inosservata e sui social gli spettatori sono andati in tilt. Su Twitter è possibile anche leggere commenti provenienti da altri Paesi nel mondo. Amadeus ha abbracciato Damiano non appena ha notato la sua commozione. In lacrime e insieme ai suoi compagni, il frontman della ormai celebre band italiana ha ringraziato il pubblico presente che si è alzato in piedi.

È stato standing ovation per i Maneskin. La canzone Coraline racconta la storia di una bambina che non riesce a trovare il suo posto nel mondo. La piccola fa un percorso piena di speranza verso il lieto fine, che però non arriva.

E intanto a sostenere la band ci pensa Belen Rodriguez. Con il suo account di Instagram, la conduttrice argentina dimostra che sta seguendo la prima serata del Festival e in particolare il gruppo. Pubblica, infatti, l’esibizione di Zitti e buoni scrivendo: “Orgoglio italiano”.

Per chi non lo sapesse, Damiano David e Belen sono stati protagonisti di varie indiscrezioni. Il gossip parla di una presunta vicinanza tra la showgirl e il frontman della band romana. Si parla di incontri clandestini tra i due, anche perché di recente la Rodriguez è tornata single.

Dunque, il suo nome è attualmente molto attivo nel mondo del gossip. Ma fonti vicine al gruppo hanno smentito i rumors che vedevano il cantante vicino alla conduttrice sudamericana.