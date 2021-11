Belen e Damiano dei Maneskin, incontri segreti? Parla lo staff della band

By

Nelle scorse ore il gossip ha ‘ruggito’ su Damiano David, frontman dei Maneskin, e Belen Rodriguez, ultra chiacchierata showgirl argentina, da anni al centro della cronaca rosa del Bel Paese. In particolare, si è parlato di un presunto flirt coltivato in gran segreto. Il quotidiano La Repubblica ha raggiunto l’entourage della band romana per capire cosa ci fosse di vero sul vociferare attorno al musicista. Vociferare che è partito da uno scambio di messaggi tra Denianira Marzano, esperta di gossip attiva su Instagram, e un suo amico che lavora a X Factor, il quale avrebbe sostenuto che tra la sudamericana e David ci potrebbero essere stati incontri clandestini. Ebbene…

Ebbene, tutto è stato messo a tacere. Fonti vicine ai Maneskin, spiega La Repubblica, hanno categoricamente smentito i rumours, specificando che Damiano ha appena fatto rientro in Italia dopo un lungo periodo all’estero. Il quotidiano aggiunge che, sbarcato nel Bel paese, il cantante ha accompagnato la sua fidanzata storica Giorgia Soleri, influencer e attivista femminista, a un convegno sulla vulvodinia. Dunque, nessuna liaison ‘bomba’ in corso tra la star del momento e la modella argentina.

Damiano David e Belen Rodriguez: la situazione sentimentale del cantante dei Maneskin e della showgirl

David e la Rodriguez stanno vivendo, sentimentalmente, due situazioni opposte. Il frontman dei Maneskin continua a coltivare in modo molto riservato la storia d’amore, che dura da anni, con la già citata Giorgia Soleri. Tutt’altra musica per Belen, che è alle prese con una burrasca d’amore assieme ad Antonino Spinalbese, l’hair Syilist di 11 anni più giovane di lei con il quale ha avuta la figlia Luna Marì lo scorso luglio.

Da settimane l’argentina e lo spezzino sono distanti e le voci di una rottura definitiva si fanno sempre più tambureggianti. Gli esperti di gossip milanese riferiscono che la coppia ormai non dimora più sotto lo stesso tetto e che gli unici contatti avvengono quando devono vedere la bimba. Per il momento sia la Rodirguez sia Spinalbese non hanno commentato la loro situazione sentimentale che appare sempre più scricchiolante. Da parte di entrambi nessuna conferma relativa a un addio, ma nemmeno alcuna smentita.