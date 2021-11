“Belen e Damiano dei Maneskin si frequentano”: cosa si sa sullo spiffero

Sta circolando in rete un gossip su Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin: si stanno frequentando? Queste sono le segnalazioni arrivate oggi a Deianira Marzano. L’influencer ha postato tra le sue stories di Instagram il messaggio di un follower che parla di una frequentazione tra i due. Lo scoop sarebbe arrivato a questo utente in questione direttamente da X Factor, da un suo conoscente che starebbe partecipando all’edizione 2021. Nel secondo messaggio, giunto da una seconda persona, si parla addirittura di una voce che circola da circa due anni. Deianira è scettica, ha scritto lei per prima che il gossip suona come impossibile soprattutto perché Damiano è fidanzato.

Come sottolineato dalla stessa Deianira insomma la cosa è assai improbabile e per svariati motivi. Innanzitutto è difficile, molto difficile credere che sia una cosa che va avanti da due anni visto che Damiano è fidanzato con Giorgia e Belen ha vissuto una gravidanza ed è diventata mamma da poco. Proprio la nascita di Luna, figlia di Antonino Spinalbese, porta al secondo motivo per il quale è più facile credere che si tratti di una voce infondata. Belen è tornata al lavoro ben presto dopo il parto, ma è comunque una madre di una neonata e nei primi mesi i bambini hanno bisogno di tutte le attenzioni possibili e immaginabili.

La Rodriguez avrebbe avuto tempo di assistere la figlia appena nata, di lavorare, di capire che fine farà il suo rapporto con Spinalbese e di iniziare pure una nuova frequentazione? Le donne sono multitasking, è vero, ma è il tempo nell’arco di una giornata o di una settimana a essere limitato. Non si ha tempo di fare tutto, insomma, ma non ce ne sarebbe stato neanche modo oltre che tempo.

Damiano è in viaggio in lungo e in largo per il mondo con i Maneskin, collezionando enormi soddisfazioni. Hanno fatto tappa col tour in varie parti dell’Europa e poi sono volati negli USA. Nel frattempo Belen partoriva. Insomma, pur volendo tralasciare che entrambi sono impegnati sentimentalmente – seppure su Belen ci siano dei dubbi al momento -, come avrebbero fatto a frequentarsi? Una frequentazione telefonica, forse? Tutto può essere, è vero, ma in questi casi le circostanze fanno pensare che il gossip su Belen e Damiano dei Maneskin sia infondato.