Maneskin, Giorgia, fidanzata di Damiano, fa coming out: rivelazioni intime

Giorgia Soleri, da quando è uscita allo scoperto dichiarando di essere la fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha visto aumentare esponenzialmente la sua popolarità. A colpire, nel momento in cui è stata ufficializzata la relazione, il fatto che la coppia non è sbocciata da poco ma è rodata da ben 4 anni di love story, tenuta segretissima fino a una manciata di giorni fa. Al netto di ciò, la modella, proprio per la curiosità innescata tra i fan, negli ultimi giorni è stata sommersa dalle domande dei curiosi. Così, su Instagram, nelle scorse ore, ha dato delle risposte circa la sua vita privata. Risposte che sono subito divenuto argomento di dibattito e di attenzione.

Pronti via, e subito Giorgia ha replicato con piglio a chi le ha posto una domanda piuttosto scivolosa. Nella fattispecie un utente le ha chiesto se trova che Damiano, e di conseguenza la relazione che intrattiene con lui, sia in linea con il suo femminismo. “Cosa c’è di non femminista? – ha spiegato la Soleri -. Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”.

La modella, incalzata da una domanda che ha voluto sondare i dettagli del suo orientamento sessuale, ha risposto facendo coming out: “Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!”.

Di recente anche Damiano ha parlato della love story con Giorgia. Lo ha fatto conversando con il magazine Vanity Fair al quale ha spiegato perché ha deciso di rendere pubblica la relazione con la Soleri. David, che ha acquisito fama e notorietà dopo aver partecipato a X Factor (la popolarità è ulteriormente aumentata dopo il trionfo a Sanremo e all’Eurovision), ha raccontato che ormai continuava a trovarsi i paparazzi sotto casa, “mattina e notte”. Così, dopo quattro anni di relazione, “ho fatto il suo nome”. “Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla”, ha concluso.

Damiano David, ma quale cocaina. Parla Victoria dei Maneskin: “Sfig….to, a letto con la camomilla alle 23”

Nelle scorse ore i Maneskin sono stati intervistati dalla prestigiosa testata inglese The Guardian. L’argomento è scivolato sul caso fake dell’Eurovision. Caso sollevato dalla stampa francese che ha insinuato che Damiano abbia fatto uso di cocaina in diretta, nel corso della kermesse canora. Sulla questione Victoria, la bassista della band, ha dato una risposta assai curiosa: “Sì, è proprio uno sfigato Damiano: va a letto alle 23 con la sua camomilla”. Ma quale droga…