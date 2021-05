I Maneskin vincono l’Eurovision in rimonta: sono i terzi italiani di sempre

By

La band romana vince l’Eurovision: l’Italia non trionfava da 31 anni

I Maneskin si aggiudicano con il brano Zitti e buoni l‘Eurovision 2021. La band italiana ha battuto la concorrenza della Francia che si è classificata seconda con Barbara Pravi (499 punti). Terzo posto per Gjon’s Tears, che rappresentavano la Svizzera (432 punti). Il gruppo capitolino era quarto dopo il voto della giuria di qualità, ma ha rimontato su Svizzera, Francia e Malta grazie al televoto. Ha così trionfato con un totale di 524 punti.

Damano David e soci, dopo aver avuto notizia della vittoria, hanno cantato la versione non censurata del brano. L’Italia non si aggiudicava l’Eurovision da ben 31 anni (l’edizione 2022 della kermesse sarà quindi organizzata dal nostro Paese). Prima di loro, sono stati solo due gli artisti del Bel Paese ad aver ottenuto il premio: Gigliola Cinquetti nel 1964 (Non ho l’età) e Toto Cutugno nel 1990 (Insieme: 1992).

Il cantante Damiano David, la bassista Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio hanno iniziato a fare musica insieme nel 2016. L’anno successivo hanno partecipato ad X Factor classificandosi al secondo posto. Nel 2018 è arrivato il loro primo album: ‘Il ballo della vita’. A Sanremo 2021 hanno convinto tutti e hanno conquistato la kermesse, che gli ha dato il pass per l’Eurovison.