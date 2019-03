Mameli al Serale, le parole dopo la felpa verde: una dedica speciale

Amici 18, Mameli è al Serale: la conquista della felpa verde

Mameli è al Serale di Amici 18 e non poteva festeggiare che con un bellissimo messaggio su Instagram. Il cantante di Ci vogliamo bene ha conquistato questo traguardo nella puntata in onda sabato 9 marzo 2019. Grazie ai suoi inediti ma anche alle apprezzatissime cover. “Il verde è il colore della speranza”, così ha esordito nel post su Instagram di poco fa. Ha postato una foto molto simpatica, di lui con una felpa verde ma disegnata. Il primo pensiero è andato alla famiglia, con una dedica speciale: “Oggi spero di aver fatto sorridere la mia famiglia, mia mamma, mio papà, le mie due nonne.. i miei nonni non ci sono più, ma magari sorridono anche loro”.

Mameli al Serale di Amici: il messaggio su Instagram

È un giorno molto importante nel percorso ad Amici e non solo, a Mameli sono state dette parole molto importanti nella puntata in cui ha conquistato la felpa verde. Per esempio, gli è stato detto che la musica italiana ha bisogno di lui. E di questo, così come di tanto altro, Mameli non può che essere felice: “Oggi è il giorno più bello della mia vita, perché finalmente sono riuscito a sentirmi gratificato del lavoro di ogni giorno, dopo alti e bassi, come è giusto che sia. Questo percorso è meraviglioso perché oltre a formarmi come artista, sta fortificando tanti valori della mia vita come l’impegno, l’umiltà, la fatica”. Sembra proprio che siano lontani i giorni difficili in cui ha deciso di lasciare la Sicilia per realizzare il suo sogno.

Serale Amici, Mameli: “La musica finalmente mi sta regalando delle gioie”

In attesa che si completi la classe del Serale, Mameli di Amici 18 nel suo messaggio ha scritto ancora: “La musica finalmente mi sta regalando delle gioie, non avete idea di quanto questa cosa mi renda felice. Oggi sono felice e guardo il futuro con ottimismo, pieno di musica e di persone come voi che mi vogliono bene, ma soprattutto con speranza. E la speranza è verde e io adesso ho tanto verde addosso… finalmente”. Non poteva che terminare il tutto con il titolo del suo inedito, che non è solo più solo un titolo, ma è diventato un suo slogan. Un modo per sentirsi sempre vicino ai fan, ovvero “Ci vogliamo bene”.