Alessandro Casillo Amici 2019 piange, ma il Serale non è suo

Serale Amici, Alessandro Casillo non ce la fa? Ecco cosa è successo

Alessandro Casillo andrà al Serale? I posti sono veramente limitati. Non c’è spazio per tutti. Ultimamente ha fatto delle scelte sbagliate, che non sono proprio piaciute ai professori, soprattutto a Rudy Zerbi, che più volte lo ha accusato di non avere carattere, coraggio e grinta, tutte quelle caratteristiche che permettono di fare una crescita artistica degna di nota. Parole che sono pesate come macigni. Casillo ci ha riflettuto a lungo e, nell’ultima puntata di Amici 18, ha tirato fuori tutta la sua passione per il canto, facendo probabilmente la miglior esibizione da quando è nella scuola. Questo però non è bastato per ottenere il punto (oggi nessuno ha potuto fermare l’uragano-Mameli) e per accedere al Serale di Amici 2019.

Alessandro Casillo piange ad Amici 18

Dopo l’esibizione, Alessandro Casillo si è lasciato andare a un lungo pianto liberatorio. Ma non ha voluto aggiungere altro. Maria De Filippi gli ha chiesto se avesse voluto dire qualcosa agli insegnanti, ma ha preferito tornare al posto. Non sappiamo qual è stato il voto di Rudy Zerbi, che ha quasi sempre dato delle insufficienze a questo cantante; Rudy, durante la puntata di oggi, si è infuriato con Alessandra Celentano per delle parole che la Maestra gli ha rivolto contro!

Amici news, due nuove maglie verdi e un imprevisto

Nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo scoperto anche altro sui direttori artistici di Amici 18: la De Filippi ha dato altre importanti curiosità. Una puntata dove non sono nemmeno mancati gli imprevisti: avete visto la caduta di Vincenzo Di Primo? Sono state assegnate anche due maglie verdi: Mowgly è riuscito a ottenere la media del ‘9’, Mameli ha convinto tutti con le sue performance e con delle cover originalissime. Anche i giudici esterni sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla bravura dei due ragazzi.