Malika Ayane sogna la tv dopo X Factor: la confessione

Malika Ayane, nuovo programma in arrivo dopo X Factor? La confessione oggi

Malika Ayane è tra i giudici di X Factor 2019 ed è una delle sue prime esperienze televisiva. La cantante si è calata perfettamente nel ruolo che le hanno assegnato e ha sorpreso il pubblico con i suoi giudizi. Sembra essere a suo agio in televisione e a X Factor, magari anche perché si parla di musica ed è un argomento che le sta a cuore, ovviamente. Ma sarà per caso esploso l’amore per la tv? Potrebbe essere l’inizio di una carriera televisiva per lei? Glielo hanno chiesto durante la puntata di Tv Talk di oggi, sabato 12 ottobre, e lei non si è tirata indietro nel rispondere.

Malika Ayane sogna la televisione: “Mi piacerebbe molto”

Uno degli analisti del programma di Rai 3 aveva proprio questa curiosità e ha rivolto la domanda a Malika, ospite in studio. Lei ha risposto così: “Il profeta diceva lo scopriremo solo vivendo. Mi piacerebbe molto pensare a un talk con i ragazzi, quelli proprio giovani giovani. Giammai abbandonare la musica, però provare a relazionarsi con questo mezzo ormai antico…”. Una piccola curiosità dunque verso la televisione è nata in lei e potrebbe presto tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma. Magari scritto appositamente per lei e che coinvolta i ragazzi, come ha detto, chi può saperlo. Non abbandonerebbe mai la musica, si chiaro! Intanto Malika è concentratissima sulla sua avventura a X Factor, giunta alla fase dei Bootcamp.

Malika Ayane a X Factor, la cantante si cala nei panni di giudice

Malika a X Factor ha dovuto fare i conti, purtroppo, anche con le offese che giungono dai social. Chiamarle critiche sarebbe un complimento, visto che si parla proprio di insulti. Ne sono arrivati tantissimi proprio alla cantante dopo l’ultima puntata di X Factor 2019, costringendo la produzione a intervenire. Nella stessa puntata di Tv Talk era presente anche Mara Maionchi, collega di Malika nel talent di Sky. A Mara è stato domandato il segreto dei suoi record nel programma: scoprite la sua risposta.