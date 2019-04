Malgioglio svela cosa ha fatto a Cuba con Barbara d’Urso: la curiosità di Costanzo

Cristiano Malgioglio al Maurizio Costanzo Show: il conduttore curioso del viaggio a Cuba

Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso sono diventati inseparabili negli ultimi tempi e se ne è accorto anche Maurizio Costanzo! In particolare, il conduttore ha voluto saperne di più dell’ormai famoso viaggio Cuba di Malgioglio e Carmelita. Inutile, forse, dire che sul palcoscenico si è sprecato l’umorismo: Platinette e altri infatti hanno ironizzato molto sul motivo che ha portato i due a Cuba. La risposta del cantante è stata interrotta spesso e volentieri da risate e battutine varie! Alla fine, comunque, è riuscito a portare a termine il suo discorso. Il pubblico si è ovviamente divertito, ma non sono mancate le anticipazioni di Malgioglio su ciò che ha fatto insieme a Barbara a Cuba!

Maurizio Costanzo chiede a Malgioglio cosa ha fatto a Cuba con Barbara d’Urso

Del viaggio a Cuba abbiamo parlato già mesi fa, ma solo oggi Costanzo ha avuto modo di domandare al suo ospite il motivo di tale viaggio. Ecco la risposta di Malgioglio: “Lei ama molto Hemingway. Voleva conoscere Cuba, dovevamo fare un video insieme che poi abbiamo realizzato. E poi ci siamo divertiti. Ma perché dovete pensare sempre alle cose inutili? Cuba è un’isola meravigliosa, a lei piace ballare. Come fai a dire che uno va a Cuba per i cubani?”. Il video a cui ha fatto riferimento è probabilmente quello di Dolceamaro, e potrebbe essere questo il progetto di cui parlava di recente. E tra le risate dei presenti, l’opinionista del Gf 16 ha proseguito: “Tu vai perché ti piace l’isola. Barbara voleva conoscere Cuba. Ma chi se ne frega di Ponza se io voglio andare a Cuba! Siamo stati lì, ci siamo divertiti, abbiamo ballato. Le ho presentato un sacco di gente”. Poi ha rivolto dei complimenti a Barbara d’Urso, anche e soprattutto come donna prima che come lavoratrice. Fino alla rivelazione: “Abbiamo ballato dalla mattina alla sera. Ci siamo divertiti e ti do una notizia, partiremo ancora per Cuba prossimamente”.

Cristiano Malgioglio spiega perché indossa la gonna al Grande Fratello

Prima di parlare di Barbara d’Urso, però, Costanzo si è mostrato curioso anche verso un’altra cosa che riguarda Malgioglio! Il giornalista infatti ha notato che l’opinionista al Grande Fratello indossa spesso la gonna, così gli ha chiesto perché. Questa la risposta di Zia Malgy: “Io faccio l’uomo di spettacolo, non ho niente da perdere. Uomo o donna vedete voi. Io adoro essere diverso da tutti gli altri. Piaccio o non piaccio non mi interessa niente”.