Malgioglio stronca Parietti e osanna Pretelli, ma Panariello lo smaschera

Altra giro, altra stroncatura: puntuale come un orologio svizzero, nel corso della quarta puntata di Tale e Quale Show, la mannaia di Cristiano Malgioglio si è abbattuta su Alba Parietti. Il giurato, da quando è iniziato il talent, ha bocciato tutte le performance della showgirl piemontese innescando polemiche. Nell’ultima esibizione Alba ha vestito i panni di Guesch Patti, cantando ‘Etienne’ e ricevendo un commento tutt’altro che tenero dal paroliere che invece ha osannato Pierpaolo Pretelli, sbarcato sul palco subito dopo la Parietti e impegnatosi nel brano napoletano ‘Cos Cos Cos’, a firma del rapper Clementino.

“Madre mia non so da che parte iniziare, dici che questo è il tuo cavallo di battaglia ma mi fa tenerezza il cavallo, tesoro hai perso la tua battaglia”. Così Malgioglio ha esordito nel dare un parere sull’interpretazione di ‘Etienne’. E ancora: “Eri un ghiacciolo alla menta, così fredda. Come se tu avessi un demone, a un certo punto, ma c’è un esorcista? L’altra volta ti ho detto che saresti andata all’inferno, lì ho molti amici ma non ti vogliono”. Il pubblico in studio ha mugugnato, segno che non tutti hanno apprezzato l’opinione del paroliere.

A differenza del collega, sia Panariello sia Loretta Goggi hanno espresso un giudizio positivo sulla performance della Parietti, trovando che la conduttrice torinese abbia azzeccato le note e le movenze dell’artista francese. Dopo Alba è stato il turno di Pretelli, ex gieffino vip originario di Maratea. Un dettaglio non da poco visto che ha cantato un brano di Clementino in napoletano.

Il fidanzato di Giulia Salemi ha raccolto consensi convinti da tutta la giuria. Panariello e Loretta hanno entrambi sottolineato la difficoltà nel cantare in un dialetto sconosciuto. “Hai fatto un lavoro pazzesco. Bene”, la chiosa del comico toscano a cui ha fatto eco la Goggi: “Complimenti, sei andato a tempo. Padrone della scena, questo ragazzo si farà”. Parere più che favorevole anche da parte di Malgioglio: “Mi è piaciuto molto, più interessanti di Clementino”.

Tutto finito? No, perché Panariello ha smascherato Cristiano: “Carlo, questa cosa dobbiamo chiarirla. Se Pretelli stasera faceva Carmen Miranda, tu Cristiano dicevi che era perfetto”. Una più che chiara frecciatina. Altrimenti detto l’attore toscano ha sostenuto tra le righe che il paroliere a volte commenta con pregiudizio. E in effetti, almeno per quel che riguarda la Parietti (sempre ‘bastonata’) e Pretelli (sempre incensato), pare non esserne del tutto esente. “Io sono molto sincero”, ha ribattuto Malgioglio. “Ti conosco mascherina”, la controreplica di Panariello.