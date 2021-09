Giulia Salemi contro Malgioglio: “Non sta bene, ecco cosa ha fatto”

Confessione inaspettata di Giulia Salemi. Durante una puntata di GF Vip Party, il programma che l’influencer conduce su Mediaset Play con Gaia Zorzi, la 28enne si è lasciata andare ad una rivelazione inedita su Cristiano Malgioglio. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha svelato che il famoso paroliere l’ha bloccata su Instagram. Un gesto che ha lasciato basita la Salemi, che pensava di avere l’artista tra i suoi follower, che sono più di un milione.

Giulietta si è confidata con la sorella di Tommaso Zorzi e con Andrea Zelletta, ospite della serata di GF Vip Party:

“Vi faccio uno spoiler, ragazzi, vi dico una cosa. Sapete che Malgioglio mi ha bloccata su Instagram? Ma non sta bene! Io sono scioccata”

Giulia Salemi ha chiarito di non sapere il motivo del comportamento di Cristiano. Andrea Zelletta ha consigliato ironicamente all’ex coinquilina di andarci piano con le parole visto che Malgioglio è giurato di Pierpaolo Pretelli a Tale e Quale Show.

Giulia Salemi ha però continuato ricordando che lei e Cristiano Malgioglio hanno avuto qualche incomprensione al Grande Fratello Vip – hanno partecipato alla quinta edizione – ma non pensava di arrivare ad essere addirittura bloccata sui social network.

Una mossa, insomma, che non è proprio piaciuta alla Salemi, che ha sempre stimato molto Malgioglio. Come reagirà il cantante alle dichiarazioni della giovane conduttrice?

I precedenti tra Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Cristiano Malgioglio hanno avuto più di qualche litigio e incomprensione. Il paroliere ha poi usato parole piuttosto pesanti per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Zia Malgy non ha esitato a definire la Salemi la persona più falsa che abbia mai conosciuto.

A detta di Cristiano Giulia sarebbe anche inutile e popolare solo per via della sua passata relazione con Francesco Monte. Non solo: per Malgioglio la Salemi è anche ignorante e più volte l’ha invitata a studiare e ad ampliare la propria cultura.

Sulla faccenda non si è mai espresso Pierpaolo Pretelli, che è stato più volte elogiato da Cristiano Malgioglio durante il suo percorso a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Un’occasione importante per l’ex Velino di Striscia la notizia, che sogna di affermarsi sempre più nel mondo dello spettacolo.