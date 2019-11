Malgioglio ad All Together Now con il permesso di Chiambretti

Cristiano Malgioglio ad All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax

Nuovo impegno televisivo per Cristiano Malgioglio. Come riporta Dagospia, il noto paroliere prenderà parte ad alcune puntate della seconda edizione di All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax. Prima di accettare l’incarico l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiesto il permesso a Piero Chiambretti, l’amico e collega con il quale in questo periodo sta lavorando a La Repubblica delle Donne su Rete 4. A quanto pare il conduttore Mediaset non ha fatto alcuna storia e Cristiano ha ottenuto la piena libertà per poter lavorare accanto a Michelle Hunziker. Al momento non è chiaro quando andranno in onda le puntate con Malgioglio: per ora è certo che le registrazioni sono ancora in corso e che nel cast sono presenze fisse Iva Zanicchi, Loredana Bertè, Takagi & Ketra.

A All Together Now anche Maria De Filippi

A qualche puntata di All Together Now prenderà parte pure Maria De Filippi. Lo show – che resta invariato, con lo stesso meccanismo – dovrebbe partire a dicembre, molto probabilmente giovedì 12 dicembre. Fino ad oggi Mediaset non ha ancora comunicato la data ufficiale di partenza.

Michelle Hunziker e J-Ax felici per All Together Now

“È uno dei programmi che amo fare di più, perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince. Con Michelle Hunziker prepareremo un’edizione ancora più bella”, ha dichiarato J-Ax a proposito di All Together Now.