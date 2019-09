J-Ax parla del figlio Nicolas e della seconda edizione di All Together Now con Michelle Hunziker

È un periodo magico per J-Ax. La sua ultima canzone – Ostia Lido – è stata una delle più ascoltate la scorsa estate e ancora oggi viene trasmessa con una certa frequenza in radio. Il rapper è alle prese col nuovo disco che uscirà nel 2020 e tornerà in televisione con il programma All Together Now, in coppia con Michelle Hunziker. In più tutto procede alla grande in famiglia, con la moglie Elaina Coker e il figlio di due anni Nicolas, con i quali di recente J-Ax si è ritagliato una breve vacanza negli Stati Uniti d’America. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, Alessandro Aleotti – questo il vero nome dell’artista – ha parlato del suo erede e del futuro sul piccolo schermo.

J-Ax padre premuroso e presente per il piccolo Nicolas

“Mio figlio Nicolas sta bene, ha ripreso da due settimane l’asilo nido. Lo accompagna papà tutti i giorni, anche quando la sera ha fatto tardi per i concerti”, ha raccontato J-Ax al settimanale edito da Mondadori. “Se è nerd come me? Magari, ma è troppo presto per saperlo! Per ora vuole solo colorare, usa i trasferelli e cerca i peluche”, ha aggiunto. Il piccolo Nicolas è nato a febbraio 2017 e per il cantante e la moglie Elaina Coker non è stato facile. La coppia ha avuto più di qualche difficoltà nel concepimento, come svelato da J-Ax prima nella splendida canzone Tutto tua madre e poi nel corso di un’intervista a Verissimo.

J-Ax e Michelle Hunziker: confermato All Together Now

Dopo la prima edizione trasmessa la scorsa primavera All Together Now è stato riconfermato per una seconda edizione, in onda nel 2020. “Sono così contento! È uno dei programmi che amo fare di più, perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince. Con Michelle Hunziker prepareremo un’edizione ancora più bella“, ha assicurato il 47enne.