Verissimo, J-Ax sulle difficoltà di avere un figlio: “Mi stava nascendo un buco dentro”

J-Ax e il figlio Nicolas: per il rapper non è stato facile avere un bambino

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, J-Ax ha parlato della sua nuova vita accanto al figlio Nicolas, avuto dalla moglie Elaina Coker. Per la coppia non è stato facile avere un bambino, come cantato dal rapper nella canzone Tutto tua madre. Nel salotto del programma di Canale 5 il cantante non ha voluto ripercorrere tutte quelle difficoltà ma si è limitato a dire che a volte la gente dovrebbe restare in silenzio. “Quando fai un figlio? È una domanda che non va mai fatta. Perché nessuno sa veramente perché una coppia non riesce ad avere un bambino”, ha spiegato l’ex Coach di Amici. “Si dice che avere un figlio è un dono ma per me avere figli è un diritto di chi li vuole amare. E il coraggio vero in queste situazioni ce l’hanno sempre le donne. Gli uomini possono solo sostenerle”, ha aggiunto Alessandro Aleotti.

J-Ax disposto a tutto pur di avere un figlio con la moglie

“Per avere un figlio sarei stato disposto a tutto. Mi stava nascendo un buco dentro”, ha ammesso J-Ax a Verissimo. Alla fine tutto è andato per il meglio e a febbraio 2017 Alessandro è diventato papà per la prima volta del piccolo Nicolas. Un bambino che il musicista segue in prima persona. “Io e mia moglie non abbiamo tate. Sì, qualche volta chiamiamo la baby sitter ma ce la vediamo da soli”, ha confidato J-Ax.

Verissimo: le parole di J-Ax sulla canzone Tutto tua madre

A proposito della canzone dedicata al figlio, Tutto tua madre, J-Ax ha dichiarato: “La canzone non l’ho scritta io, è la vita che l’ha scritta per me”.