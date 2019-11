Maria De Filippi e Michelle Hunziker di nuovo insieme in un programma tv

Maria De Filippi e Michelle Hunziker insieme ad All Together Now

Maria De Filippi e Michelle Hunziker di nuovo nello stesso programma. Dopo Amici Celebrities, variante Vip dello storico talent show Mediaset, le due potrebbero ritrovarsi ad All Together Now. La soffiata arriva da Tv Blog, che scrive che Maria è in lizza come ospite dello show che la collega svizzera conduce in coppia con il rapper J-Ax. Show che dopo i buoni risultati della prima edizione tornerà a breve in onda su Canale 5. Si parlava di messa in onda per gennaio ma è probabile che venga slittata già a dicembre. Molto probabilmente mercoledì 4 dicembre o giovedì 12 dicembre.

Tutte le novità della seconda edizione di All Together Now

In attesa di sapere se l’ospitata di Maria De Filippi sarà confermata, continuano a ritmo spedito le registrazioni della seconda edizione di All Together Now. Il meccanismo del format resta invariato per la seconda edizione dello spettacolo. Tra le new entry del muro degli esperti: Iva Zanicchi (che ha già partecipato a qualche puntata della prima edizione), Loredana Bertè e Takagi & Ketra.

Michelle Hunziker e J-Ax felici per All Together Now

“È uno dei programmi che amo fare di più, perché non c’è ansia da prestazione. Nessuno deve diventare famoso con noi. Si canta e si vince. Con Michelle Hunziker prepareremo un’edizione ancora più bella”, ha dichiarato J-Ax a proposito di All Together Now.