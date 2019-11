Michelle Hunziker torna con All Together Now: quando inizia e probabile sostituzione della fiction Oltre la soglia

Michelle Hunziker sta per tornare in tv con All Together Now, lo show di musica che la vede accanto a J-Ax. Secondo quanto sussurra Tv Blog, il programma – che ha esordito su Canale 5 la scorsa primavera – potrebbe tornare in onda già dal prossimo mercoledì 4 dicembre. Dunque molto prima della sua effettiva programmazione: nonostante le registrazioni delle puntate siano iniziate da settimane lo show era previsto nei palinsesti Mediaset nei primi mesi del 2020. Il recente flop di Oltre la soglia – la nuova fiction con protagonista Gabriella Pession – pare che abbia spinto i dirigenti dell’azienda televisiva a correre ai ripari.

Potrebbe cambiare la programmazione di Oltre la soglia

Al momento non ci sono annunci ufficiali ma dati gli ultimi ascolti tv di Oltre la soglia sembra che la serie con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi stia per lasciare la prima serata del mercoledì su Canale 5. Al suo posto, con tutta probabilità, la seconda edizione di All Together Now, con Michelle Hunziker e J-Ax. Per ora si tratta solo di un gossip tanto che non è ancora chiaro quando verranno trasmesse le ultime puntate della fiction Mediaset.

Le prime novità sulla seconda edizione di All Together Now

Il meccanismo di All Together Now resta invariato per la seconda edizione dello spettacolo. Tra le new entry del muro degli esperti: Iva Zanicchi (che ha già partecipato a qualche puntata della prima edizione), Loredana Bertè e Takagi & Ketra.