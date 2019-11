Oltre la soglia fiction: cast attori, numero puntate, repliche

Oltre la soglia, quante puntate sono e repliche della nuova fiction di Canale 5

Oltre la soglia è una nuova fiction di Canale 5 che ha come protagonista Gabriella Pession nel ruolo di Tosca Navarro, impegnata col suo lavoro da neuropsichiatra e alle prese con un passato tormentato che cerca di ritornare. Il numero di puntate è sei e quello degli episodi dodici, come buona parte delle serie televisive trasmesse da Rai e Mediaset. Trama di spessore e cast d’eccezione, la fiction di Canale 5 va in onda ogni mercoledì a partire dal 6 novembre e può essere rivista tranquillamente su Mediaset Play, dove le repliche sono pubblicate alla fine di ogni puntata.

Trama e cast Oltre la soglia, gli attori e la storia della fiction con Gabriella Pession

La trama di Oltre la soglia ruota attorno alle vicende che coinvolgono i bambini del reparto di neuropsichiatria di un ospedale romano dove Tosca lavora. In ogni puntata Tosca si troverà ad affrontare casi diversi, talvolta vedendo intervenire sia il Tribunale dei minori sia i Servizi sociali; uno dei PM della Procura, Piergiorgio Di Muro, interpretato da Giorgio Marchesi, inizierà presto con Tosca un’intensa storia d’amore fatta di confessioni, segreti, bugie e anche tanto amore. Perché bugie? La neuropsichiatra soffre in realtà di schizofrenia: ciò la porta a capire meglio i disagi dei bambini ma anche a rischiare di ripiombare in un passato che cerca in tutti i modi di dimenticare e tenere nascosto. Aiutata da molti medici e ostacolata da Francesco Negri, dottore interpretato da Alessandro Tedeschi, Tosca vivrà momenti difficili ed emozioni indimenticabili, continuamente sospesa su di un filo che collega passato e presente e che è pronto a spezzarsi da un momento all’altro.

Gli attori e i personaggi di Oltre la soglia: l’elenco

Qui di seguito trovate in ordine alfabetico tutti gli attori del cast di Oltre la soglia con i rispettivi personaggi:

Alessandro Tedeschi è Francesco Negri;

Alessandro Volpes è Andrea Marino;

Arianna Becheroni è Tosca a 15 anni;

Aurora Giovinazzo è Marica De Luca;

Camilla Ferranti è Mirta Tonutti;

Caterina Leopre è Beatrice De Mei;

Gabriele Fiore è Tommaso Alessi;

Gabriella Pession è Tosca Navarro;

Giacomo Colavito è Diego Mariani;

Giorgio Marchesi è Piergiorgio Di Muro;

Giulia Salaerno è Emma Costantini;

Giulia Sangiorgi è Francesca Rinaldi;

Ida Sansone è Maria Pulli;

Lorenzo Vigevano è Valerio Austoni;

Ludovico Tersigni è Jacopo Colarusso;

Luna Miriam Iansante è Alice Fontana;

Maria Mosca è Anna Barberi;

Martina Cerroni è Silvia Saccato;

Massimo De Lorenzo è Achille Loreto;

Matteo Savino è Mario Conti;

Michele Spadavecchia è Roberto Baroni;

Miriam Guaiana è Ricky Donati;

Naya Manson è Charu;

Nicolò Bertonelli è Bruno Santini;

Nina Torresi è Barbara Cappello;

Paolo Briguglia è Alessandro Agosti;

Riccardo Russo è Antonio Greco;

Sofia Iacuitto è Dora Toso;

Virginia Diop è Adila Sanau;

Zoe Flora Brumoro è Lea Villa.

Location e altre curiosità su Oltre la soglia: una fiction potente nella sua modernità

La fiction è ambientata totalmente a Roma, location bellissima che non ha certo bisogno di presentazioni. Vale la pena ricordare tuttavia che non è tanto il posto a rendere interessante questo prodotto televisivo inizialmente proposto a Rai Fiction ma l’intreccio narrativo e la potenza degli argomenti; a spiegarlo all’ANSA è stata proprio Gabriella Pession in una recente intervista: “Un ruolo – queste le parole della Pession sul personaggio di Tosca – che ho fortemente amato, voluto, proprio perché imperfetto. Lo dico senza retorica è quello che ad oggi dopo 22 anni di carriera, ritengo il più completo, anche perché tratta un tema forte ma necessario che in Italia in una serie tv non è mai stato affrontato in questo modo. La malattia mentale, è una patologia su cui le persone hanno tanti pregiudizi, c’è una grande ignoranza, non si guarisce, ma si può prevenire o tenere a bada se la diagnosi è fatta da bravi professionisti”. Non ci resta che augurarvi buona visione!