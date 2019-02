Mahmood dopo Sanremo: “Sono fidanzato. Mio padre non si è fatto vivo ancora”

Mahmood, il vincitore di Sanremo 2019 è fidanzato e ha un rapporto difficile con il padre

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Soldi, Mahmood si è sbilanciato sulla sua vita privata. Lo ha fatto col settimanale Chi, al quale ha rilasciato un’intervista nell’ultimo numero in edicola. Seppur molto riservato, l’artista si è dichiarato felicemente fidanzato. Di chi? Per il momento resta un mistero. “Sì, sono fidanzato. Ma non aggiungo altro. Dediche d’amore? Quelle si fanno in privato”, ha dichiarato Alessandro Mahmoud. Il 26enne ha poi parlato del padre egiziano, che non sente da tempo. “I rapporti con mio padre sono fermi da tempo immemorabile. Non si è fatto vivo ancora. Ma se non dovesse succedere, non fa nulla. E poi, oggi con lui parlerei di musica. Stop”. Del legame difficile con il genitore Mahmood ne parla nel brano Soldi ma pure in Gioventù bruciata, il pezzo con il quale ha vinto Sanremo Giovani.

Mahmood: le dichiarazioni su Il Volo e Ultimo

Nonostante le polemiche, Mahmood è sereno a proposito della sua vittoria a Sanremo 2019. “Il Festival l’ho vinto, ognuno faccia i ricorsi che vuole”, ha sentenziato Alessandro, riferendosi all’esposto Codacons. Il giovane non è però arrabbiato con il collega Ultimo, che non ha accettato il secondo posto in classifica. “Il nervosismo gioca brutti scherzi. Siamo giovani, capita. Secondo lei mi offendo se mi chiamano “ragazzo”? Ne ho sentite di peggio”. Mahmood ha poi speso qualche parola per i ragazzi de Il Volo, che sono stati pesantemente criticati da alcuni giornalisti durante la finale della kermesse musicale. “Mi dispiace da morire: non se lo meritano. Né loro, né nessun altro artista. Poi scattano meccanismi di nervosismo e non va bene. Grande dispiacere, grande rammarico. Lo stesso discorso vale per Ultimo”, ha puntualizzato il cantante di Soldi.

Mahmood andrà all’Eurovision Song Contest 2019

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2019 Mahmood si prepara ad un’altra prestigiosa competizione. A maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà a Tel Aviv.