Sanremo 2019, Mahmood parla della vittoria al Festival e dei progetti futuri: ecco perché potrebbe non partecipare all’Eurovision

Aggiornamento: Mahmood ha fatto sapere sui suoi social che ha deciso di partecipare all’Eurovision.

Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019, potrebbe non partecipare all’Eurovision quest’anno. Come di consueto, e come molti di voi già sapranno, gli artisti che conquistano il primo posto a Sanremo sono poi invitati a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest (festival musicale internazionale organizzato dai membri del’Unione Europea a Lugano, in Svizzera). La presenza di Mahmood, tuttavia, rimane ad oggi ancora in bilico. Ai microfoni di Rtl, stamattina, il cantante ha infatti dichiarato: “Vi farò sapere perché è tutto un work in progress. Stiamo ancora guardando due cose, vi dirò al più presto”. Le faccende da definire, soprattutto dopo la vittoria a Sanremo, sono per il momento tante (così come gli impegni). Per questo motivo, ad oggi, il cantante non si è sentito di confermare sua partecipazione alla gara.

Mahmood commenta la vittoria a Sanremo 2019: ecco cosa risponde alle critiche che lo hanno coinvolto dopo il Festival

La vittoria al Festival di Sanremo 2019 ha esposto Mahmood a non poche critiche in questi giorni. Oggi, durante il suo intervento in radio, il cantante ha però ribadito di volersi godere il momento senza pensare a tutto il resto. “È un momento bello, me lo voglio godere al cento per cento. Preferisco far passare le polemiche in terzo piano” ha dichiarato. Trionfare all’Ariston per lui è stato un sogno, tanto che ancora oggi non riesce a realizzare quanto successo. “Realizzerò tra un mesetto perché sono ancora incredulo” ha detto “Sono molto felice, è stato tutto abbastanza veloce, mi sono sempre dato da fare, per me è stata già una vittoria arrivare al Festival. Mai mi sarei immaginato di vincerlo”.

Mahmood risponde a Ultimo: il messaggio dopo la finale del Festival di Sanremoo 2019

Di non essere interessato a dare peso alle polemiche Mahmood lo ha dimostrato subito. Il giorno dopo la finale del Festival, quando sul web e in TV non faceva altro che parlare dello sfogo di Ultimo contro i giornalisti, Mahmood a Domenica In ha provato a chiudere subito la questione dichiarando: “Dietro il Festival di Sanremo c’è davvero tanta tensione. Siamo ragazzi, uno scivolone ogni tanto ci può stare. Può capitare”.