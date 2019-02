Mahmood risponde alla polemica di Ultimo: il vincitore di Sanremo dice basta

Festival di Sanremo 2019: Mahmood risponde a Ultimo

Dopo la vittoria a Sanremo 2019, Mahmood ha replicato a Domenica In alla polemica scatenata da Ultimo. Il secondo classificato di questa edizione è sbottato contro i giornalisti al termine della kermesse musicale. “Al contrario di tanti giornalisti che in questa settimana hanno avuto la presunzione di giudicare tramite un’esibizione la carriera dei prossimi 20 anni degli artisti, la mia vittoria sarà dopo il Festival. La mia vittoria sono i live, la gente che mi vuole bene, che si riconosce in quello che scrivo. Sono contento di aver partecipato al Festival, sono contento per il ragazzo… per Mahmood”, ha dichiarato Ultimo, che ha trionfato al televoto con oltre il 40% ma è stato penalizzato dalla giuria di qualità e dalla sala stampa. Le parole dell’artista romano hanno scatenato la polemica e Mahmood ha scelto di non alimentarla nel salotto di Mara Venier.

La reazione di Mahmood alle parole di Ultimo

“Dietro il Festival di Sanremo c’è davvero tanta tensione. Siamo ragazzi, uno scivolone ogni tanto ci può stare. Può capitare”, ha dichiarato Mahmood a Domenica In. Il vincitore di Sanremo 2019 ha dunque posto fine alle polemiche, cercando di non alimentarle ulteriormente. “Vittoria a Sanremo? Ancora non ci credo. Dedico la vittoria a mia madre”, ha aggiunto il 26enne, il cui vero nome è Alessandro Mahmoud.

Mahmood ha vinto il Festival di Sanremo con Soldi

La canzone vincitrice di Sanremo 2019 – Soldi – nasconde un significato ben preciso e affronta i problemi di Mahmood con il padre di nazionalità egiziana.