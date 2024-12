Madonia: la verità sul licenziamento da Ballando e cosa l’ha deluso

Nella puntata di Domenica In andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 tra gli ospiti in studio da Mara Venier c’è stato anche l’ex maestro di Ballando Con Le Stelle Angelo Madonia. Nel corso della sua lunga intervista il ballerino ha parlato proprio del suo abbandono della trasmissione, svelando qualche dettaglio inedito a riguardo. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

La verità di Angelo Madonia sul licenziamento a Ballando

Come di consueto questo pomeriggio, domenica 22 dicembre, è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata di Domenica In con Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi c’è stato anche Angelo Madonia, ex volto di Ballando Con Le Stelle. Nelle scorse settimane si è parlato a lungo di lui a causa dell’abbandono del programma di Milly Carlucci, dove quest’anno ballava in coppia con Federica Pellegrini. Il ballerino ha esordito definendosi contento per il risultato ottenuto dalla sua ex partner di ballo. Ha poi rivelato qualche dettaglio in più sulla sua uscita dal programma. Nello specifico ha voluto precisare come non fosse distratto da Sonia Bruganelli così come si è raccontato.

Madonia ha difatti spiegato come siano state strumentalizzate alcune cose e come il vero motivo dietro il suo allontanamento da Ballando Con Le Stelle sia stato in realtà dovuto ad un suo atteggiamento non il linea con la produzione del programma. A causargli problemi, difatti, stando alle parole del ballerino, sarebbe stato il fatto di aver risposto ai giudici. Ha poi sottolineato anche come se fosse stato realmente un professionista distratto da altro e poco concentrato sul suo lavoro non avrebbe ricevuto tutti voti alti nelle ultime puntate.

Di seguito le sue parole precise a Mara Venier sulla questione:

Guarda se fosse questo la cosa più semplice è prendersi le proprie responsabilità e chiedere scusa. Quando non sono contestualizzati certi video, certe frasi e certi momenti e c’è chi non ha la possibilità di replica in quel momento o sceglie di non replicare, allora viene mandato un messaggio. Non posso stare qui a spiegare da professionista che se io mi occupo della parte social nella coppia, mi occupo della parte musicale, mi occupo di tutte le comunicazioni, di un collegamento ad un dispositivo e poi viene tagliato, tu sai perché fai la televisione, viene tagliata quella parte viene mandato il messaggio che io sto al telefono ma magari sto mettendo la musica. […] Posso dirti, io ero distratto dal mio lavoro, dal mio ruolo, l’ho fatto per nove settimane. Quando sono andato via, o meglio sono stato mandato via, sono andato via con i 10, il massimo dei voti. Se fossi stato un professionista distratto da altro, posso dirti che i 10 non arrivavano. Sono stato trattato forse in maniera troppo rigorosa o eravamo graziati prima con i voti. Sono stato allontanato perché il mio atteggiamento, almeno nella comunicazione che a me è arrivata dove finiva lì il rapporto lavorativo tra me e la produzione di Ballando, io mi sono comportato in maniera non in linea con le politiche del programma con la giuria.

Il rapporto con Federica Pellegrini

Madonia ha aggiunto che non si aspettava di essere allontanato dal programma in quanto non aveva commesso nulla di grave. Ha anche sottolineato come con Federica Pellegrini non ci fossero mai stati scontri o discussioni. A riguardo ha specificato come non dovesse chiarire nulla con lei. Angelo ha poi spiegato di essere stato convocato dalla produzione e di essere stato messo al corrente della loro decisione. In quell’occasione gli è stato anche chiesto come preferiva comunicare il suo licenziamento.

Queste le sue parole:

Non me l’aspettavo perché quando sai di non aver commesso qualcosa di grave, perché poi alla fine con la mia compagna di viaggio ovvero Federica non c’era mai stato uno scontro, una discussione. Noi diretti interessati stavamo andando sempre meglio, appunto come si è visto dai risultati portati in pista. Lunedì sono stato convocato, la produzione mi ha parlato, mi hanno dato più motivazioni. Mi è stato detto “noi abbiam preso questa decisione”, anche in quel caso io ho detto veramente poche parole. Non parlo spesso. Ho detto “va bene, se questa è la vostra decisione io la rispetto” e inizialmente mi hanno dato la possibilità, mi hanno proposto il modo in cui avrei preferito comunicare questa decisione che non era una mia decisione, quindi io avevo poco da dire. Quindi ho detto “parlo con le mie persone di fiducia, decidiamo, valutiamo” perché loro sostenevano che questo avrebbe sollevato qualche problematica dal punto di vista dell’immagine professionalmente parlando. Sai sei licenziato per la prima volta in quasi vent’anni in un programma, come la racconto? Devo guardare la verità in faccia.

Cosa lo ha deluso di più

Quando poi Venier gli ha sottolineato come avesse avuto una reazione esagerata con Lucarelli, lui ha risposto dicendo che lo infastidiva il fatto che si parlasse sempre del suo rapporto con Sonia e non di ballo. Madonia ha anche rivelato cosa lo abbia deluso di più, ovvero il fatto di non essere stato menzionato nella finale per il lavoro fatto con Federica Pellegrini.

Le sue parole:

Mi ha deluso il finale, non essere considerato per il lavoro che ho fatto, non per il mio comportamento. Se il mio comportamento ha spazzato via gli anni ed il sacrificio che ho investito per Ballando Con Le Stelle. Non lo dico perché io devo difendermi, senza polemica, è proprio un dato di fatto perché io ieri ho visto la classifica totale di tutti i punteggi che si accumulano in tutte le puntate e Federica e Pasquale erano terzi ma con i punti che ho fatto io con Federica.

Infine ha rivelato se tornerà a Ballando Con Le Stelle, annunciando come avesse già deciso che quella di quest’anno sarebbe stata la sua ultima edizione.