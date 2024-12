Madonia 1, ‘trash’ Sanremo 7, Seredova ‘furia ceca’ 9: pagellone tv

Angelo Madonia è riuscito nell’impresa di farsi cacciare da Ballando con le Stelle. Nessun maestro, prima d’ora, era stato allontanato. Un record dimenticabile. Perché gli è stato dato il benservito? Perché al posto di stare vicino alla sua partner in pista Federica Pellegrini si è maggiormente preoccupato della compagna di vita Sonia Bruganelli. Voto 1 all’intera faccenda.

Sempre restando in tema, Sonia Bruganelli è stata ospite a Belve in cui ha frignato dicendo che nel talent show a nessuno importa come lei balla. Si sente sfruttata solo per fare polemica. Qualcuno le spieghi come funziona Ballando e la tv, anche se dovrebbe già saperlo. Tutto dimenticabile, voto 2!

Il Grande Fratello sempre più giù negli ascolti. Per tre prime time consecutivi il reality show di Canale 5 è andato sotto i 2 milioni di utenti. Le idee sono finite, il ‘trash’ di Alfonso Signorini pare non aver più appeal. Già lo scorso anno si era capito che la benzina era finita. I vertici Mediaset avrebbero dovuto capirlo. Ora si ritrovano un format ultra usurato e a tratti imbarazzante, voto 3!

Svelati i 30 big del Festival di Sanremo: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Francesco Gabbani, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento, Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia. Carlo Conti non ha rinunciato alla dose di ‘trash’ facendo partecipare Fedez e Tony Effe. Due nomi forse evitabili dal punto di vista canoro. Il cast però, sulla carta, è ottimo. Voto 7!

Un po’ di reale e vera solidarietà tra colleghe, cosa rara in tv: Paola Perego ha commentato la chiusura anticipata de La Talpa, spiegando che anche se ci fosse stata lei al posto di Diletta Leotta, con un simile format, i numeri sarebbero stati comunque magri. Parole di fratellanza, brava Paola, voto 8!

Strepitosa Alena Seredova a Verissimo. Silvia Toffanin: “Buffon ha scritto un libro, ha detto che è dispiaciuto per come è finita tra voi”. “Ci mancherebbe”, la replica secca della modella. Che bello vedere in tv persone allergiche alla retorica e ai teatrini. E pure alle sdolcinate preparate da Verissimo. Furia ceca, voto 9!