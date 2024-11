Flop Talpa e Diletta Leotta, Paola Perego onesta: “Cosa penso”

Il flop de La Talpa-Who is the mole è stato commentato da Paola Perego, intervenuta nella trasmissione Tango, talk show di Rai Due condotto dalla giornalista Luisella Costamagna. La presentatrice monzese, per chi non lo ricorda, è stata colei che ha timonato tutte le edizioni del reality show Mediaset, eccezion fatta per l’ultima, affidata a Diletta Leotta. Il format è stato rispolverato dopo 16 anni di stop ed è stato rivoluzionato: niente diretta, niente studio, niente coinvolgimento del pubblico attraverso il televoto. Fattori che hanno snaturato il programma originale e che non hanno convinto il pubblico. Infatti gli ascolti tv sono stati un fiasco. A certificarlo la scelta dei piani alti di Cologno Monzese che hanno chiuso anticipatamente il progetto, accorpando le ultime tre puntate in un unico appuntamento.

Luisella Costamagna ha chiesto alla Perego se le sarebbe piaciuto che Mediaset pensasse a lei per condurre la nuova edizione de La Talpa, ricevendo una risposta affermativa. D’altra parte la presentatrice non ha mai nascosto che se fosse stata chiamata, avrebbe risposto presente. “Aggiungo io personalmente, con te non l’avrebbero chiusa in anticipo”, ha poi chiosato Costamagna, non proprio una galanteria nei confronti dell’operato di Diletta Leotta. Perego, però, non ha girato il dito nella piaga. Anzi ha difeso la collega:

“C’erano tutta una serie di problemi. Noi la Talpa l’abbiamo fatta in un’altra epoca, con la diretta, con lo studio, con gli opinionisti. Ormai la tendenza è quella di fare programmi in loco, tutti straregistrati. Quindi, probabilmente, se l’avessi fatta io sarebbe stata comunque quella Talpa e l’avrebbero chiusa uguale. Sono proprio cambiati i tempi e ancora il pubblico, evidentemente, si deve abituare”.

Perego ha inoltre raccontato che ha seguito dall’inizio alla fine il reality e che non ha compreso fino all’ultimo chi fosse la traditrice, rivelatasi poi Lucilla Agosti: “Non mi sono persa un minuto. Non ho capito chi era la Talpa fino all’ultimo, naturalmente”.

La Talpa, un esperimento venuto male e senza futuro

La nuova versione del reality è stato un esperimento venuto male. Dopo i risultati ottenuti, praticamente è impossibile che il format verrà rilanciato nella prossima stagione. Insomma, non c’è futuro. Mediaset ha provato a rispolverare il programma stanziando un budget low cost, tagliando la diretta e lo studio. Il punto è che così si è andato a perdere il cuore pulsante della trasmissione che è parsa una sorta di Celebrity Hunted. Ha ragione la Perego a dire che se anche ci fosse stata lei a condurre sarebbe finita nello stesso modo, in quanto, conduttrice navigata o meno, quando un’idea e debole e non fa presa nel pubblico, c’è ben poco da fare. Sipario!