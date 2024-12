Seredova da urlo, Buffon smontato con 2 parole: gelo a Verissimo

Alena Seredova, ospite a Verissimo, è stata glaciale quando si è ritrovata a parlare dell’ex marito Gianluigi Buffon. La loro love story, terminata con un tradimento di lui con Ilaria D’Amico, è tornata ad essere chiacchierata in questo periodo in quanto l’ex portiere della Juventus ha scritto il libro autobiografico ‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi’ in cui ha anche raccontato del periodo della separazione con la modella ceca. Gigi, tra le pagine, ha chiesto scusa all’ex moglie, dicendosi dispiaciuto per come si è conclusa la relazione. Ebbene, Silvia Toffanin ha domandato all’ospite che cosa ne pensasse di quel che ha messo nero su bianco Buffon, ricevendo repliche secche e perentorie.

Verissimo, Alena Seredova smonta la retorica di Silvia Toffanin

“Il tuo ex marito ha scritto un libro, l’hai letto?”, ha chiesto senza troppo girarci attorno la padrona di casa di Verissimo. La Seredova, come nel suo stile, ha risposto senza fronzoli e con fermezza: “Secondo te, cosa c’è che non so lì dentro, in quel libro? Sono stata al suo fianco per 10 anni in cui è successo di tutto, dalle vittorie alle cose brutte. Quelle cose le ho vissute, quindi nulla di nuovo”. Gelo in studio con la Toffanin che ha tentato di portare un po’ di dolcezza: “Gigi ha detto che è dispiaciuto?”. Altra replica glaciale e da urlo di Alena: “Ci mancherebbe!“. In due parole ha smontato l’ex marito.

Più volte la Seredova ha dichiarato di non essere favorevole al concetto di ‘famiglia allargata‘. “Hai cambiato idea?”, ha domandato la conduttrice. “No, non ho cambiato idea. Io ho le idee ben chiare dei miei valori. Non ci rientra la famiglia allargata”, ha chiosato una granitica Seredova. E per fortuna che ci sono ancora persone che non per forza dicono ‘volemose bene e bla bla’, volendo passare per forza per individui politicamente ultra corretti.

La modella ceca ha poi voluto specificare che oggi è felicissima al fianco del marito Alessandro Nasi, descritto come un “regalo” che la vita le ha riservato in modo inaspettato.