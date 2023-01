Madame ha finalmente rotto il silenzio dopo che il suo nome è finito in un’inchiesta della procura di Vicenza. La cantante – vero nome Francesca Calearo – è accusata di aver fatto ricorso a finte vaccinazioni per ottenere un anno fa il Green Pass, il certificato verde introdotto dal Governo italiano per contrastare l’emergenza Covid-19.

Madame ha condiviso sui social network un lungo sfogo, nel quale ha pubblicamente ammesso di non essersi mai sottoposta alla vaccinazione:

“Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. In effetti non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid, ma non ho altri vaccini. Non giudicherei a priori le scelte di una madre e di un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre state naturali (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici). Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid i miei ci cascano”

Madame e i genitori no-vax

Madame ha dunque raccontato di aver sentito il parere di amici e colleghi sul vaccino Covid per farsi una propria idea ma ha sempre trovato opinioni contrastanti. Ha così iniziato a vedere video, seguire dibattiti, trovando però persone spesso ignoranti e divorate dalla paura. Alla fine la musicista ha preso una importante decisione:

“Dopo una lunga chiacchierata con un medico infettivologo e una revisione delle mie ultime visite, lui mi prescrive una serie di vaccinazioni che reputa essenziali. Gli espongo ogni mio dubbio, lui pazientemente lo accoglie, mi risponde con disponibilità e io comprendo. Mi dà il contatto dei suoi colleghi del centro vaccinazioni e proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri. Grazie Dottore”

Madame consiglia a tutti di vaccinarsi

Madame ha voluto concludere il suo lungo sfogo con alcune considerazioni importanti:

“A tutte le persone che mi hanno scritto che ho fatto bene a non vaccinarmi e tutto, voglio invitarvi ad informarvi a mente lucida, senza farvi prendere dal panico. Fidatevi delle persone giuste. Nessuno vuole il nostro male. Lottiamo tutti quanti in fondo per un solo motivo: stare in salute e stare tranquilli. Queste parole sono indirizzate anche ai miei, che reputo persone davvero intelligenti ma prese da un timore che li ha condotti in contesti poco affidabili. Per fortuna questa vicenda ha fatto ragionare anche loro e ho ricevuto dei feedback positivi rispetto alle mie nuove prese di posizione. Questa è stata la vicenda. Questa è stata la morale. Non abbiate paura. Perché la paura blocca la vita. Io vi ringrazio dell’attenzione, del supporto e dell’amore che continuate a dimostrarmi per quello che stiamo costruendo assieme. Grazie della pazienza e dell’affetto. Ci vediamo molto presto”

Madame ancora in gara al Festival di Sanremo?

Nel suo lungo post Madame non ha fatto alcun cenno alla prossima edizione del Festival di Sanremo, dove è in gara con la canzone dal titolo, decisamente provocatorio, “P***ana”. Nell’ultima intervista rilasciata a RTL 102.5 Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse, ha precisato che una persona è innocente fino a quando non viene dichiarata colpevole.

Il presentatore Rai ha dunque confermato la presenza dell’artista sul palco dell’Ariston anche se ha fatto notare che da qui alla settimana dell’evento (il Festival andrà in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio) tutto può accadere. Per Madame si tratta tra l’altro della seconda volta nella città dei fiori dopo l’esperienza del 2021, dove si è fatta notare con lo splendido brano “Voce”.

Chi è la cantante Madame

Madame è una rapper e autrice classe 2002. Nata e cresciuta a Creazzo, in provincia di Vicenza, il nome d’arte è nato per caso, mentre con la complicità di alcuni amici chiedeva ad un software come si sarebbe chiamata se avesse fatto la drag queen. Il nome ha subito colpito Francesca che ha deciso così di utilizzarlo per la sua carriera musicale.

Tra i suoi numerosi fan anche il famoso calciatore Cristiano Ronaldo, che ha condiviso un brano di Madame nelle sue storie di Instagram. La ragazza ha ammesso qualche tempo fa di essere bisessuale. Al momento non è però chiaro se abbia un partner fisso oppure no.