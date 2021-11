Madame contro il gossip: “Fidanzata? Affari miei!”, secca smentita

Madame è fidanzata? La risposta è no, o almeno non lo è con la ragazza della foto che sta circolando da ieri. Questo almeno si è potuto capire dalla sua smentita di oggi, una secca smentita. Madame non ha gradito che venisse usata quella foto per fare gossip, ma magari col tempo si abituerà a finire sotto i riflettori per qualcosa che dice o che fa. Fa parte dei giochi, d’altronde. Tuttavia stavolta è stata abbastanza chiara dicendo che non renderà mai pubblica la sua vita privata. La prossima volta quindi chi farà partire il gossip ricorderà queste sue parole e aspetterà che Madame sia più chiara. Ha specificato anche questo, infatti.

Da ieri si parla di Madame fidanzata con la ragazza della foto pubblicata tra le sue stories su Instagram. La cantante ha postato infatti uno scatto in cui bacia una ragazza, che dovrebbe essere solo una sua amica vista la smentita di oggi. Francesca, questo il nome della cantante all’anagrafe, ha usato Instagram per smentire di avere una relazione in corso. O meglio, nelle sue stories ha detto che non condividerà mai sui social la sua vita privata. Su questo è stata chiarissima:

“Ma secondo voi io veramente vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento? O qualcosa di così intimo e privato? No. Sono affari miei”

Madame ha rotto il silenzio dopo ore e ore di gossip e chiacchiericci sulla sua vita sentimentale. Nella smentita ha proseguito spiegando come lei vive i social e da ciò si evince il suo rapporto con il gossip:

“Quello che vedete sui social è tutto materiale condivisibile. Amicizie, viaggi che faccio, cose che trovo, ma tutto ciò che riguarda la mia vita privata è privato. Non sarà vostro, perché è mio”

Tuttavia non ha nascosto che un domani le cose potrebbero cambiare. È sembrata scettica circa questa possibilità, ma mai dire mai. Nel caso in cui dovesse succedere, però, farà le cose per bene, quindi spiegando anche il motivo per il quale ha deciso di condividere la sua vita privata. Insomma non è detto che la sua scelta di oggi sarà la sua scelta sempre. Un domani potrebbe cambiare idea per dei motivi che reputerà buoni e validi per farlo. La ragazza che bacia in foto non è la fidanzata di Madame, su questo è stata chiara, così come lo è stata dicendo che non le è piaciuto vedere come qualcuno abbia ricamato su delle bugie e inventato cose che non esistono.