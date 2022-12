Madame è davvero a rischio squalifica dal Festival di Sanremo 2023? Da ormai diverse ore ci si sta chiedendo quale sarà il destino dell’artista vicentina (al secolo: Francesca Calearo) dopo che la procura di Vicenza ha aperto un fascicolo dove l’artista è indagata per possibile falso ideologico. In base alle indagini delle autorità locali, infatti, la cantante si sarebbe affidata ad alcuni medici per ricevere il Green Pass senza essersi vaccinata.

Ad oggi, infatti, Madame risulta inclusa nella lista dei pazienti della dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, per la quale le autorità ipotizzano i reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e, infine, peculato.

Il problema, per l’appunto, è che Madame proprio pochi giorni fa è stata annunciata come una delle Big che dovrebbero partecipare alla nuova edizione della kermesse ligure. Secondo quanto riporta Open, è molto improbabile che la Rai decida di escluderla, in base al suo codice etico: il motivo è legato al fatto che la rapper non è sotto contratto con l’emittente nazionale. Difficile pensare, inoltre, che la sua etichetta, la Sugar, decida di rinunciare a mandarla in gara, seppure non sono da escludere eventuali sanzioni.

Madame esclusa da Sanremo 2023? Adesso parla Amadeus

Nella giornata di oggi, il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2023 Amadeus ha avuto la possibilità di dire la sua per la prima volta sulla questione. Intervistato al programma The Flight di Rtl 102.5, il conduttore ha dichiarato:

“In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C’è un’indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival.”

Anche in base alle parole di “Ama”, insomma, non sembra ci siano almeno per il momento gli estremi per una squalifica. Le indagini, d’altra parte, sono ancora in corso e una verità definitiva sul caso non c’è.

Il pezzo di Madame in gara a Sanremo 2023

La canzone che l’artista vicentina porterà in gara alla prossima edizione della kermesse già sta facendo discutere. Il pezzo in questione si intitola Il bene nel male, ma in realtà non si intitolava così quando è stato scritto. Il brano, che racconta la storia di una prostituta, avrebbe all’inizio dovuto chiamarsi Putt..a. Per poter apparire più “presentabile” sul palco dell’Ariston Madame è stata chiaramente costretta a cambiarne il titolo.