Luzzi-Buonamici, verità sul legame a Verissimo. Poi punto Signorini

Oggi pomeriggio tra gli ospiti di Verissimo c’è stato anche il trio di opinioniste del Grande Fratello composto da Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. La conduttrice Silvia Toffanin non ha potuto fare a meno di chiedere a Cesara e Beatrice se vanno d’accordo oppure no. In passato, difatti, era girata voce che la Buonamici non fosse molto contenta della presenza di Luzzi come opinionista nel reality. Le due hanno quindi voluto chiarire una volta per tutte il loro rapporto. Silvia ha poi mandato una frecciatina a Beatrice che, a sua volta, ne ha lanciata una ad Alfonso Signorini. Insomma un’intervista di fuoco! Scopriamo meglio che cosa è accaduto.

Di seguito la risposta di Beatrice a Silvia:

Guarda, meglio di così…

Che è forse suonato un po’ ironico.

Luzzi ha successivamente aggiunto:

Non c’è tanto tempo né per litigare né per andare d’accordo in realtà. Siamo lì attentissime a tutto quello che succede (e ne succedono!) quindi alla fine abbiamo quel piccolo spazio e poi non ci vediamo né prima né dopo per varie ragioni.

L’opinionista ha poi invitato la sua collega ad andare a cena fuori una sera.

Cesara, invece, ha affermato:

Abbiamo pareri un po’ discordanti, ma insomma è giusto. Poi Alfonso ci mette un po’ di pepe.

La stoccata di Luzzi a Signorini

Andando avanti nell’intervista Silvia Toffanin ha lanciato una frecciatina nei confronti della sua ospite, definendola una “piccola iena”. A quel punto Beatrice l’ha guardata domandandole “Ma chi? Io?”. Poco dopo è arrivato il suo turno di lanciare stoccate. Si è difatti parlato di quanto avvenuto nella scorsa puntata tra lei ed Alfonso Signorini. Il conduttore si è difatti abbandonato ad una battuta nei confronti dell’opinionista che non è stata troppo apprezzata.

A riguardo Luzzi ha detto a Toffanin:

A tutto c’è un limite. Diciamo che ci sono alcune battute che non vanno fatte, secondo me, mai. Non credo che mi meritassi quella battuta né nel merito né nella sostanza né nel ruolo. Sicuramente Alfonso l’ha fatto, come dice Cesara, perché è la sua cifra la leggerezza, l’ironia e tutto, però ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe.

A quel punto Buonamici ha preso le difese del conduttore del Grande Fratello, sottolineando come la collega l’avesse presa un po’ troppo pesantemente, sbagliando.

La replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare:

Io credo che ci siano momenti e momenti per fare determinate battute e anche ruoli, situazioni, ecc. Ci sono momenti e contesti in cui si possono fare ed altri in cui non si possono fare. Tra l’altro quella sera c’era anche mio figlio, anzi tutti e due, presenti. Siccome si sta cercando di sminuire la mia immagine anche sottolineando questo tema relativo all’amore che io ho avuto al Grande Fratello, penso che come opinionista ci sarebbe bisogno di rispettare di più il mio ruolo, la sostanza e la forma del mio ruolo. So che Alfonso l’ha fatto con leggerezza e senza cattiveria ma lì per lì ci sono rimasta male. Sfido chiunque di voi a non restarci male.

Per quanto avvenuto con Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi ha anche ricevuto il tapiro d’oro da parte di Striscia La Notizia. L’opinionista è stata poi al centro di ulteriori polemiche per una frase detta durante una delle dirette del Grande Fratello. Luzzi avrebbe difatti dato un ultimo saluto nel corso della puntata a sua suocera. Il gesto è stato considerato dagli spettatori fuori luogo ed è stato oggetto di numerose critiche.