GF, Beatrice Luzzi: la gaffe sulla suocera diventa un caso virale

Da giovedì sera, quando è andata in onda la puntata in diretta del Grande Fratello non si fa che parlare di questo. Dei saluti finali, letteralmente finali, fatti da Beatrice Luzzi al momento di chiusura della puntata alla ex suocera. Lì per lì, forse complice la tarda ora e il sonno che si impadroniva dei telespettatori, è passata un po’ un sordina la cosa e infatti, il caso mediatico è scoppiato nelle ultime ore. Ma cerchiamo di vederci chiaro e ripercorriamo la vicenda.

La puntata del Grande Fratello si sta concludendo, siamo nella fase chiamata GF by Night, Alfonso Signorini chiama a raccolta le opinioniste Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli per i saluti. Sullo sfondo in studio campeggia la grafica del televoto, in sottofondo c’è musica, aria di festa come sempre a fine puntata. Alfonso e le sue compagne di viaggio salutano a casa tutti belli sorridenti, poi la Luzzi esordisce così:

Vorrei cogliere l’occasione per mandare un ultimo saluto alla mia ex suocera che in queste ultime ore ci sta salutando un po’ tutti e presto se ne andrà. Ciao Laura!

Fermi tutti, lo ha detto davvero? Ha davvero salutato la ex suocera sul letto di morte con tanto di ”ci sta salutando tutti e presto se ne andrà”? Alfonso e compagnia non sembrano aver capito bene la situazione, e continuano a salutare con grandi sorrisi. Onestamente, non si era mai visto qualcuno salutare un defunto prima della dipartita, tantomeno in diretta tv tra musica e risate.

Beatrice Luzzi saluta la suocera morente: il caso è virale

Ormai si sa, tutto quello che esce dalla bocca di Beatrice viene passato al microscopio, soprattutto dopo l’ultima polemica verso Shaila Gatta ci si attacca ad ogni minima cosa per contestarla. Stavolta però è molto complesso, si tratta di temi delicati e non di dinamiche di un programma. La linea di confine tra il buongusto e il trash si è assottigliata terribilmente. Alcune pagine web l’hanno definita ”La nuova frontiera del lutto”, quella di fare i saluti al parente in diretta tv, la pagina social dell’agenzia funebre Taffo ha aggiunto ”Neanche noi saremmo arrivati a tanto”. Poteva poi mancare forse l’opinione di Selvaggia Lucarelli? Selvaggia ha definito i saluti di Beatrice alla ex suocera un momento ”distopico”, qualcosa che a vederlo si stenta a crederci.

Come ha risposto Beatrice a questa ennesima polemica? Sia lei che l’ex marito Alessandro Cisilin, giornalista e padre dei figli di Beatrice, che abbiamo conosciuto bene durante il percorso di lei al GF e con cui ha un ottimo rapporto hanno risposto alle accuse di cattivo gusto. Alessandro, figlio di Laura, la signora che Beatrice ha salutato, ha replicato che tutti coloro che spargono odio dovrebbero uscire dai social per ritrovare un po’ di umanità. Beatrice è stata perentoria con un secco ”Vergognatevi”, per poi aggiungere ”Laura ne è stata felice”. Di certo è stato un momento televisivo senza precedenti, allo stesso tempo però è sempre complesso giudicare il modo che le persone hanno di affrontare il lutto. Quello che ci sentiamo di dire, oltre qualsiasi polemica, è che siamo vicini a Beatrice Luzzi, Alessandro Cisilin e alla loro famiglia in questa perdita.