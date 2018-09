Luisa Ranieri sfrutta la fama del marito? Costanzo zittisce le malelingue

Luisa Ranieri e il marito Luca Zingaretti: Maurizio Costanzo difende la coppia

Le malelingue hanno colpito pure Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, da sempre una delle coppie più affiatate e unite dello spettacolo italiano. Dopo il successo de La vita promessa, la mini fiction che vede la Ranieri protagonista, qualcuno ha tentato di attaccare l’attrice, ritenendola una banale “raccomandata”. A difendere la napoletana è sceso in campo Maurizio Costanzo che, attraverso la sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, ha troncato sul nascere le critiche. “Ho sentito dire più volte che Lusia Ranieri sfrutta la fama del marito Luca Zingaretti, ossia il grande commissario Montalbano. A me non sembra proprio: lo dimostrano le tante fiction di successo che ha fatto finora”, ha osservato un lettore di Costanzo. Pronta la replica di Maurizio che ha in sostanza appoggiato la tesi del suo fan, difendendo così il lavoro e la lunga carriera di Luisa.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo sulla carriera di Luisa Ranieri

“Alle critiche è giusto rispondere sempre con i fatti. E Luisa Ranieri lo fa di continuo impegnandosi con il suo lavoro. Le fiction delle quali è protagonista, come La vita promessa, sono sempre di successo e al momento è una delle nostre attrici più richieste dalla televisione. Certo, il fatto che sia la moglie di Luca Zingaretti le da spesso visibilità in più, perché formano una coppia che piace al pubblico. Ma affermare che sia famosa solo perché sposata al commissario Montalbano è fuorviante e non rende omaggio al reale impegno dell’attrice“, ha ribadito Maurizio Costanzo.

Luisa Ranieri: ogni fiction si rivela un grande successo per l’attrice

E Maurizio Costanzo ha pienamente ragione: ogni fiction con protagonista Luisa Ranieri si rivela un grande successo di pubblico e di critica. Prima de La vita promessa è stato il caso di Luisa Spagnoli, Gli anni spezzati, Callas e Onassis e tante altre.