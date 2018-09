Luisa Ranieri: 3 cose da sapere sull’attrice moglie di Luca Zingaretti

Luisa Ranieri: origini e curiosità sull’attrice

Luisa Ranieri è una nota attrice e conduttrice italiana ed è famosa anche per essere la moglie di Luca Zingaretti. Nata il 16 dicembre del 1973, attualmente ha quarantaquattro anni ed è pronta a tornare in tv con La Vita Promessa, una fiction che andrà in onda su Rai Uno a partire dal 16 di settembre. Ma come è diventata nota al pubblico televisivo la moglie di Luca Zingaretti? Sicuramente in molti ricorderanno un noto spot pubblicitario in cui lei diceva: “Antò, fa caldo”. E di questa, a TV Sorrisi e Canzoni ha affermato: “Mi ha dato popolarità, ma è stata una svolta che io non ho cavalcato. Ricordo che m’invitavano ovunque, ma per me era uno spot come un altro, tipo “prendi i soldi e scappa”. Ho sempre avuto chiaro il mio percorso”. Ma questa non è stata la sua prima comparsa sui piccoli schermi della televisione italiana.

Luisa Ranieri: tre cose da sapere su di lei

Ecco tre curiosità da sapere sull’attrice e conduttrice televisiva Luisa Ranieri: