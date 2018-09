Luisa Ranieri e le figlie avute da Zingaretti: “Faccio molta fatica ma…”

Luisa Ranieri parla delle figlie e del difficile ruolo di madre

Luisa Ranieri è una madre in carriera. E come tutte le mamme riesce con difficoltà a destreggiarsi tra figli e lavoro. La moglie di Luca Zingaretti ha ammesso che non è facile conciliare le due cose ma non può fare a meno di lavorare. Recitare è la sua passione e la fa sentire viva, soprattutto quando arrivano ruoli intensi come quello di Carmela ne La vita promessa, la fiction di Rai Uno diretta da Ricky Tognazzi. “Ho due figlie: Emma, di sette anni, e Bianca, di tre, nate dal matrimonio con Luca Zingaretti. Anche per me non è affatto facile conciliare il lavoro con il ruolo di mamma. Faccio molta fatica a lasciare le mie bambine per andare sul set. Però amo troppo il mio mestiere”, ha spiegato Luisa al settimanale Di Più Tv. “Soprattutto quando mi dà la possibilità di interpretare ruoli meravigliosi come Carmela ne La vita promessa. Un donna forte, che affronta con coraggio i tanti dolori che la vita le riserva”, ha aggiunto la Ranieri.

Luisa Ranieri è cambiata dopo la maternità

Come tutte le donne, pure Luisa Ranieri è cambiata dopo la maternità. In un vecchia intervista al Corriere della Sera, la napoletana si è definita “più centrata” da quando ha partorito le due figlie. L’attrice non si definisce però una madre troppo severa. “Sono la parte normativa della famiglia. Però sono anche tattile: bacio, abbraccio, coccolo. E se sono fuori a lungo, io e Luca ci scambiamo i ruoli”, ha spiegato.

Luisa Ranieri e l’amore per Luca Zingaretti

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono conosciuti sul set: l’amore è scoppiato dietro le quinte della fiction Cefalonia, nel 2005. “Luca è stato il mio incontro perfetto. La nostra affinità è la vicinanza di anime, lo stesso modo di sentire le cose”, ha ammesso la partenopea.