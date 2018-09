La vita promessa fiction Rai 1: cast, personaggi, trama, numero puntate

By

La vita promessa, fiction Rai Uno con Luisa Ranieri e Francesco Arca: di cosa parla e quante puntate sono

Dal 16 settembre parte su Rai 1 La Vita Promessa. Il regista Ricky Tognazzi ha scelto come protagonisti principali Luisa Ranieri e Francesco Arca. Al cast si aggiungono poi: Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Francesca di Maggio, Cristiano Caccamo, Primo Reggiani, Vittorio Magazzù, Lina Sastri, Giuseppe Spata e Emilio Fallarino. Quello che vedremo è un viaggio negli Stati Uniti di una donna siciliana. Carmela, madre protettiva e possessiva che decide di scappare dalle minacce del suo aguzzino per trovare una nuova terra da amare e una nuova vita. Saranno quattro le puntate della fiction, andranno in onda ogni lunedì e manterranno il pubblico attaccato allo schermo grazie all’avvincente trama de La Vita Promesa.

La trama de La vita promessa diretta da Ricky Tognazzi

Carmela Carrizzo vive nella sua terra, la Sicilia nel 1921, insieme a suo marito Salvatore contadino della terra del Barone Lanza, e i loro cinque figli. La famiglia Carrizzo vive una vita tormentata dalle minacce dell’aguzzino Vincenzo Spanò che geloso di Salvatore, desidera possedere Carmela. Saranno tanti i dispetti e le minacce che la famiglia subirà da Vincenzo e dai suoi scagnozzi: primo fra tutti il pestaggio del figlio più grande: Rocco che rimarrà minorato dopo un forte massacro.

Le minacce finiscono poi per arrivare all’omicidio di Salvatore, marito di Carmela che, stanca di subire, trova il coraggio di partire, per quello che sarà un viaggio di speranza verso una nuova terra alla ricerca di fortuna. Proprio sulla nave che porterà la famiglia nella terra americana, Carmela conoscerà il suo angelo custode. La nuova vita che attende la famiglia di Carmela comincia subito con un cambio di cognome, per un errore dei funzionari della Ellis Island infatti, il nome della famiglia siciliana cambierà da Carrizzo a Rizzo.

Luisa Ranieri nei panni di una leonessa

Sarà Luisa Ranieri a interpretare la figura di Carmela: una donna che lotta, una guerriera che trova il coraggio di cambiare rotta durante il percorso frastagliato della vita che sta vivendo. I temi che si affrontano sono ancora attuali. Alla base di questa storia Italiana, c’è una famiglia unita, che vive con coraggio e lotta per essere salvata da una Sicilia che ormai li imprigiona. Quattro le puntate, in onda ogni lunedì, ricche di coinvolgimento e con un cast che spazia da giovani attori emergenti a personaggi che confermano essere qualità della televisione italiana.