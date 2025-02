Lucio Corsi, il difetto: risponde la nonna. Balivo delusa per i tortellini

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 lo studio si è collegato con la nonna di Lucio Corsi, la signora Milena, proprietaria di un ristorante in Toscana. Caterina Balivo ha posto numerose domande alla donna in merito al suo lavoro e a suo nipote, chiedendogli anche quale sia il suo difetto. La conduttrice ha poi chiesto di poter vedere i tortellini preparati in cucina, rimanendo tuttavia delusa dalla risposta ottenuta da Milena. Scopriamo meglio che cosa ha detto la donna nel corso dell’intervista.

La nonna di Lucio Corsi in collegamento a La Volta Buona

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata dedicata al commento della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Lo studio si è collegato con la signora Milena, nonna di Lucio Corsi e proprietaria di un ristorante. La donna aveva fatto parlare di sé per la sua decisione di tenere chiuso l’esercizio durante i giorni dedicati alla kermesse canora, in modo tale da poter sostenere il nipote. Proprio su di lui, Milena ha rivelato di come sia stato sempre un ragazzo timido ed appassionato d’arte. Caterina Balivo le ha poi domandato quale fosse un difetto di Lucio. La nonna non è tuttavia riuscita a trovarne neppure uno!

Queste le sue parole precise:

Non credo!

Aggiungendo:

Mio nipote è d’oro.

Nel corso dell’intervista con la signora Milena, la conduttrice ha anche chiesto di poter vedere i tortellini da lei cucinati. Purtroppo, però, i questi erano già tutti finiti e Caterina non ha potuto quindi vederli! E’ stato tuttavia mostrato allo studio de La Volta Buona uno dei quadri dipinti da Nicoletta, madre di Lucio, staccato appositamente dalla parete. Balivo ha poi chiesto alla nonna di Corsi se anche lei dipingesse.

La risposta è stata la seguente:

No, io litigo e basta!

Le sue parole hanno suscitato il riso di tutto lo studio.

La signora Milena ha poi invitato Caterina ad andare a mangiare nel suo ristorante, aggiungendo anche che avrebbero aperto di martedì (giorno di chiusura) soltanto per lei! La conduttrice potrà quindi avere l’occasione di vedere e magari anche assaggiare i famosi tortelli che oggi erano finiti!