Pago da Balivo: che avrebbe detto Arisa su Sanremo. Sambruna gela Volpe

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è commentata ancora una volta la 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra gli ospiti in studio Caterina Balivo ha chiamato anche Pago, protagonista di Ora O Mai Più, la giornalista Grazia Sambruna ed Adriana Volpe. Queste ultime due hanno mostrato pareri discordi sulla canzone sanremese di Simone Cristicchi, “Quando Sarai Piccola”. Pago, invece, ha rivelato alcune parole che gli avrebbe detto Arisa proprio in merito a Sanremo. Scopriamo meglio di che cosa si tratta.

Le posizioni differenti tra Adriana Volpe e Grazia Sambruna

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. A pochi giorni di distanza dalla fine del Festival di Sanremo, la conduttrice ha commentato insieme agli ospiti in studio i risultati ottenuti dai diversi cantanti in gara. Tra questi c’è stato anche Simone Cristicchi con la canzone “Quando Sarai Piccola”. Questa ha scatenato alcuni pareri discordi tra Adriana Volpe, sua sostenitrice, e la giornalista Grazia Sambruna, la quale invece non ha apprezzato particolarmente il suo brano. Nello specifico Volpe ha evidenziato come il testo fosse una vera e propria poesia e facesse commuovere chiunque avesse vissuto situazioni simili a quella cantata da Cristicchi o sapesse cosa significasse l’amore.

A quel punto è arrivata la risposta piccata di Grazia Sambruna, la quale ha replicato affermando:

Però se una canzone non mi piace non significa che io non sappia cosa sia l’amore.

La giornalista ha anche aggiunto come secondo lei ci fossero canzoni con una melodia più forte rispetto a quella di “Quando Sarai Piccola”.

Pago sulle parole di Arisa su Sanremo

Pago, ospite in studio, ci ha tenuto a fare una precisazione in merito ad un’affermazione che gli era stata attribuita. Nello specifico Caterina Balivo gli ha chiesto se fosse vero che avesse lamentato che a Sanremo andassero sempre gli stessi artisti. A quel punto il cantante ha spiegato come le sue parole non fossero state esattamente quelle.

Nello specifico il protagonista di Ora O Mai Più ha rivelato di aver semplicemente risposto ad una collega che lamentava di non essere stata selezionata per il Festival, sottolineando come lei avesse già partecipato ad altre edizioni mentre lui, invece, non aveva mai preso parte alla kermesse canora.

Queste le sue parole precise:

Avevo già rettificato questa notizia. Avevo detto un’altra cosa che è molto simile ma non è proprio questa cosa qui. C’era qualcuno che aveva detto che partecipavano sempre gli stessi, che non ero io. Fu a dirlo un personaggio che è andato a Sanremo. Ci fu qualcuno che disse “non mi hanno presa a Sanremo, sono molto scontenta, non è giusto”. Questa persona andò a Sanremo almeno sei o sette volte prima, quindi io le risposi da parte mia “parli te che ci sei andata già sette volte, a me che non mi hanno mai preso che dovrei dire?”.

Quando gli è stato chiesto di fare il nome dell’artista in questione, Pago ha risposto dicendo: