Luca Vismara in lacrime all’Isola: “Mi fa sentire meno a casa”, lo sfogo improvviso

Isola dei famosi, Luca Vismara improvvisamente crolla: è colpa dei nuovi ingressi?

I nuovi arrivi all’Isola dei famosi hanno destabilizzato Luca Vismara, che in lacrime è crollato davanti ai compagni. Luca si è abbandonato a un pianto improvviso, ma è stato consolato e supportato da chi lo sta accompagnando in questa avventura. Tutto è avvenuto in queste ore e le immagini sono state mandate in onda nel daytime di oggi, martedì 12 febbraio. Domani sera invece andrà in onda una nuova puntata e probabilmente Alessia Marcuzzi vorrà capirci di più sulle lacrime di Luca. Questo non solo perché si tratta del crollo di un naufrago, ma soprattutto perché ha a che fare con i nuovi concorrenti, Soleil e Jeremias!

Luca Vismara all’Isola 2019, lo sfogo improvviso del cantante

Tra gli occhi increduli di alcuni naufraghi e altri che subito si sono precipitati per risollevargli il morale, Luca si è sfogato e pare che tutto sia stato causato dai cambiamenti degli ultimi giorni. Adesso vivono tutti sulla stessa spiaggia, in più si sono aggiunti due naufraghi. Così Luca è crollato, un po’ come Giorgia Venturini nei giorni scorsi. Ecco lo sfogo del naufrago: “Praticamente mi sono svegliato con questo gruppo ormai riunito, con dei nuovi ingressi. Mi sono sentito un po’ espropriato del mio compito principale, che era quello del fuoco. Questa cosa mi ha fatto sentire meno a casa”. Tuttavia, Luca si è ripreso e siamo certi che ritroverà il suo equilibrio anche in questo gruppo più grande. Di certo non perderà il piacere di fare un po’ di gossip, infatti proprio lui ci ha rivelato che Soleil e Jeremias sono molto vicini all’Isola!

Isola 2019, Luca infastidito da Soleil: cosa sta succedendo

Va detto comunque che Soleil Sorgè ha decisamente destabilizzato gli equilibri del gruppo: per esempio, Sarah e Giorgia hanno perso le staffe per motivi diversi. La prima si è rivelata un po’ gelosa, mentre Giorgia pare non nutra una particolare simpatia verso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Anche Luca ha avuto dei piccoli problemi con Soleil: “Quando si entra in un gruppo, bisogna ascoltare e capire le regole di questo gruppo. Visto che è comunque consolidato da tre settimane”. Queste parole del cantante sono arrivate dopo che Soleil ha voluto usare un tronco per costruire una capanna, ma quel tronco veniva usato dai naufraghi per fare altro.